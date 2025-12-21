Специалист: "Не" на дрямката след хранене

Хора, не минавайте на диети с гладуване, някакви сокове, детокси с чайове и подобни.! Може да е опасно за здравето на някои от хората, особено ако продължи твърде дълго. Детоксът след празниците е да подкрепим организма си с правилно хранене, баланс и физическа активност, да следваме рутината си, а не да гладуваме. Това призова клиничният диетолог Дерйа Кандиларов, която коментира тази неделя по Би Ти Ви как да се пазим от преяждане по празниците.

Противно на приетото не дрямката или спокойствието, а движението помага изключително много след хранене, категорична е тя. Раздвижването след хранене е полезно за перисталтиката, за нивата на кръвната захар, за общата ни енергия, казва Кандиларов. Затова изчакайте 15 минути и се раздвижете, вместо да си легнете, съветва клиничният диетолог.

А за подкрепа на системата ни е добре да се хапват тъмни зеленчуци като спанак и броколи, тогава детоксът е естествен

До преяждане по празниците водят няколко типа поведение - нямаме порция пред нас, а постоянно прилапваме по нещо, идват гости и ни носят неща, които иначе избягваме или майки/ баби готвят вкусни, но не полезни неща.

Верният подход е винаги да имаме порция, защото масата е голяма, чиниите - много и човек не осъзнава, че постоянно е сипвал от всякакви неща неконтролирани количества .Така че начинът е в една чиния да се сипе предварително от всичко, което искате да опитате, но с контрол върху големината на порцията.

Второ, започва се с елементи, които помагат за ситост - като зеленчуци с фибрите си или протеини с белтъка си. И вече заситени, да опитате после малко от нещата, които не са най-здравословни. С елементи, които действат като буфер - като фибрите и протеините, трябва да започнем и ако имаме проблем с кръвната захар, съветва Кандиларов.

Не е мит, а има доза истина в това, че ако изпиеш вода на гладно, донякъде се засищаш. Хората, които пият вода преди ядене, имат 44% по-малък шанс да затлъстеят, сочат сериозни изследвания.

Никога след преяждане по празниците да не се втурваме сляпо първо към ензими и суплименти, казва още Дерйа. Първо е храната, после, ако специалист предпише, може и добавки за облекчение. Ако човек си следва една рутина, не е нужно да я променя по празниците.

Друго, което съветва клиничната диетоложка, е всеки сам да си направи елиминационен тест - да следи за храни, които на него просто не му действат добре, без да да алергени или да дразнят храносмилането на другите. Може да си води дневник на симптомите, които получава при прием на определена храна и така да я елиминира.