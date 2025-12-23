ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Тодор Кантарджиев: Симптомите на грипа те свалят за два часа

Проф. Тодор Кантарджиев Кадър: БНТ

"Последната седмица имаме повече болни в сравнение с миналата година. Вече грипът има епидемично разпространение в нашата страна", това каза в предаването "Денят започва" по БНТ епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев. 

Той съветва хората да се ваксинират срещу грип. 

"Ваксините не действат достатъчно на този грип, но предпазва от тежко заболяване", каза той. 

"Появи ли се грип, симптомите те свалят за два часа", обясни проф. Кантарджиев. 

Професорът обясни, че човек е заразен 4-5 дена и е хубаво да пази семейството си. Семейството е хубаво да взима антивирусно лекарство профилактично. 

Той прогнозира през празничните дни да намалеят случаите на грип в обществото. 

