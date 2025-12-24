Витамин С от плодовете може да повиши нивата на колаген в кожата

Ново проучване на Университета на Отаго в Крайстчърч, Нова Зеландия, установи, че витамин С играе важна роля за поддържането на здрава кожа. Изследването показва, че когато хората консумират повече храни, богати на витамин С, като киви, това подобрява дебелината на кожата и стимулира способността ѝ да се обновява.

Проучването е публикувано в списание Journal of Investigative Dermatology и разглежда как количеството витамин С в кръвта влияе на съдържанието му в кожата. Резултатите ясно показват, че когато хората увеличават приема на витамин С, това води до повишаване на нивата на витамин С в кожата им. Това води до по-силна, по-дебела кожа и по-добра регенерация на кожата.

В изследването са участвали 24 здрави възрастни, половината от които от Нова Зеландия, а другата половина от Германия. Тези доброволци са консумирали по две кивита SunGold всеки ден в продължение на осем седмици. Киви SunGold е известно с високото си съдържание на витамин С. Всеки плод осигурява силна доза от витамина, общо около 250 милиграма на ден.

Преди и след проучването изследователите взели проби от кожата, за да измерят промените. Те установили, че витамин С от храната достига всички слоеве на кожата, дори до най-външния слой. Кожата станала по-дебела, което е признак за по-голямо производство на колаген. Колагенът е протеин, който поддържа кожата стегната и млада. Изследователите също така забелязали признаци, че кожата се обновява по-бързо.

Проф. Маргрийт Висерс, която ръководи проучването, заяви, че е изненадана от това колко точно нивата на витамин С в кръвта съответстват на нивата в кожата. Тя обясни, че това е първият път, когато изследователи показват, че витамин С преминава от кръвта във всички части на кожата и помага за подобряване на нейната функция.

Тя посочи, че макар много кремове за кожа да съдържат витамин С, той не се абсорбира добре през външния слой на кожата. Когато обаче ядете храни, богати на витамин С, кожата го абсорбира много по-добре отвътре.

Изследването се състои от две части. В първата част изследователите използвали проби от кожата на хора, които са претърпели операция. Те сравнили количеството витамин С в кръвта и кожата им. Във втората част участниците консумирали киви всеки ден.

В Германия изследователите измерили и как се променя кожата с помощта на ултразвукови тестове. Те проверили дебелината и еластичността на кожата, както и колко добре кожата се предпазва от слънчевата светлина.

Резултатите са впечатляващи. След осемседмичния период кожата на хората била по-дебела и обновяването на кожните клетки било по-активно. Това показва, че достатъчният прием на витамин С от храната наистина може да подобри здравето на кожата.

Въпреки че в проучването е използвано киви SunGold, проф. Висерс счита, че други плодове и зеленчуци с високо съдържание на витамин С, като портокали, ягоди, чушки и броколи, могат да предложат подобни ползи.

Ключът е да се консумира достатъчно количество всеки ден, защото тялото не съхранява витамин С. Тя препоръчва поне пет порции плодове и зеленчуци дневно, като поне една от тях да е с високо съдържание на витамин С, за да поддържате кожата си здрава и силна, съобщава БГНЕС.