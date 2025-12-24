Д-р Благомир Здравков: Детското здравеопазване е приоритет само на думи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Без съществени промени в бюджета за здравеопазване и без увеличение на финансирането за педиатрична помощ ще продължи работата на системата и през следващата година. Това заяви в студиото на "Денят започва" по БНТ д-р Благомир Здравков, директор на Специализираната болница за активно лечение по детски болести в София, по повод състоянието на детското здравеопазване у нас.

По думите на д-р Здравков, увеличаването на здравната вноска или на бюджета само по себе си не гарантира по-качествена медицинска помощ:

"Наливането на повече средства в система без реформи, без оценка на качеството и без критерии за пациентска безопасност, не води до по-добър резултат за пациентите."

Той подчерта, че финансирането на педиатричните клинични пътеки няма да бъде увеличено, а бюджетът на Националната здравноосигурителна каса остава без съществени промени. Средствата за детско здравеопазване са част от общия бюджет на НЗОК и по различни оценки са под 10% от общите разходи за здраве.

"Има една-две държавни програми, но финансирането остава крайно недостатъчно", коментира директорът на столичната педиатрия.

Д-р Здравков даде конкретен пример със заболяването синдром на Гилен-Баре, при което лечението често изисква медикаменти, чиято стойност надвишава многократно цената на клиничната пътека:

"Един от основните препарати за лечение струва три пъти повече от сумата, която касата заплаща за цялото лечение."

Според д-р Здравков липсата на реални резултати показва, че детското здравеопазване не е сред водещите държавни приоритети:

"Когато едно направление е приоритет, това личи по реализираните промени. На микрониво има напредък, но глобалната картина не е променена."

Той припомни, че въпреки готови проекти за ремонт на интензивното отделение и за национален център за обучение на деца с диабет, финансиране за тях не е осигурено.

В отговор на протестите на младите лекари, д-р Здравков посочи, че в ръководената от него болница е намерено устойчиво решение:

"Това е единствената държавна болница, изплатила 13 заплати на всички служители."

Началната заплата на млад педиатър в болницата е 2500 лева, като с дежурства и допълнителни възнаграждения специализантите получават между 3000 и 4000 лева.

Болницата реализира и международни програми за обучение, включително съвместни инициативи с американски специалисти и с Българския лекарски съюз.

"Изпращаме наши лекари за краткосрочни обучения в една от най-добрите детски болници в Барселона, с цел повишаване качеството на педиатричната помощ у нас", обясни д-р Здравков.

По темата за Националната детска болница директорът на столичната педиатрия беше категоричен:

"Ако отидете на терена, ще видите, че практически нищо не се случва."

Той припомни, че Общественият съвет по проекта подаде колективна оставка заради "некомпетентно и непрозрачно управление" на процеса.