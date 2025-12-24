Кръвният център на ВМА с рекордни 8000 дарители

На 24 декември Центърът по трансфузионна хематология на Военномедицинска академия (ВМА) отбелязва своя рожден ден. Тази година празникът идва с впечатляващ резултат – близо 8000 кръводарители за 12 месеца.

През последните години техният брой беше около 6–7 хиляди, което прави тазгодишния ръст рекорден за нас и ясен знак за устойчиво развитие и доверие към дейността на Центъра.

Искам да благодаря на всички дарители – те са истински герои. Ще подчертая и незаменимата помощ на военнослужещите и цивилните служители от военните формирования, които съставляват близо половината от всички дарители, коментира проф. Румен Попов, началник на Центъра по трансфузионна хематология на ВМА.

Той открои и активната роля на мобилните екипи на ВМА, които все по-често посещават различни организации и институции, давайки възможност на повече хора да се включат в инициативата „Бъди един от нас: Дари кръв-спаси живот".

Моята специална благодарност е към целия екип на Центъра за всеотдайността и усилената работа, включително и днес на Бъдни вечер, и утре на Коледа, и на Нова година. Колегите са на разположение, за да осигурим необходимите количества кръв и кръвни продукти и да посрещнем всички желаещи да дарят и в празничните дни, подчерта проф. Попов.

В навечерието на празниците той пожела здраве и весели дни на екипа на ВМА и на всички кръводарители, като отбеляза, че рожденият ден на Кръвния център се приема като празник на съпричастността, отговорността и човечността.