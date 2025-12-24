Кръвният център на ВМА с рекордни 8000 дарители

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Румен Попов, началник на Центъра по трансфузионна хематология на ВМА.

На 24 декември Центърът по трансфузионна хематология на Военномедицинска академия (ВМА) отбелязва своя рожден ден. Тази година празникът идва с впечатляващ резултат – близо 8000 кръводарители за 12 месеца.
През последните години техният брой беше около 6–7 хиляди, което прави тазгодишния ръст рекорден за нас и ясен знак за устойчиво развитие и доверие към дейността на Центъра.
Искам да благодаря на всички дарители – те са истински герои. Ще подчертая и незаменимата помощ на военнослужещите и цивилните служители от военните формирования, които съставляват близо половината от всички дарители, коментира проф. Румен Попов, началник на Центъра по трансфузионна хематология на ВМА.
Той открои и активната роля на мобилните екипи на ВМА, които все по-често посещават различни организации и институции, давайки възможност на повече хора да се включат в инициативата „Бъди един от нас: Дари кръв-спаси живот".
Моята специална благодарност е към целия екип на Центъра за всеотдайността и усилената работа, включително и днес на Бъдни вечер, и утре на Коледа, и на Нова година. Колегите са на разположение, за да осигурим необходимите количества кръв и кръвни продукти и да посрещнем всички желаещи да дарят и в празничните дни, подчерта проф. Попов.
В навечерието на празниците той пожела здраве и весели дни на екипа на ВМА и на всички кръводарители, като отбеляза, че рожденият ден на Кръвния център се приема като празник на съпричастността, отговорността и човечността.

