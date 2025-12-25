Китайски учени постигат значителен напредък в лечението на диабет

Китайски изследователи съобщиха за значителен напредък в лечението на диабет тип 2, базиран на мащабно клинично изпитване фаза III на разработено в страната лекарство Маздутид (Mazdutide), съобщи КМГ.

Проучването обхваща 320 възрастни пациенти, при които нивата на кръвната захар не са били адекватно контролирани само чрез диета и физическа активност. Участниците, получавали седмични инжекции с Маздутид, са показали съществени подобрения както в контрола на кръвната захар, така и в намаляването на телесното тегло, в сравнение с плацебо, при запазен благоприятен профил на безопасност. Резултатите са публикувани в списание Nature.

Изследването подчертава потенциала на терапия с двойно действие, насочена към метаболитни пътища, свързани с регулирането на глюкозата и апетита. На фона на факта, че съществуващите терапии често понижават кръвната захар, но водят до наддаване на тегло, новият подход може да предложи по-комплексно решение. С оглед на нарастващия брой хора с диабет в световен мащаб, подобни разработки могат да изиграят важна роля за дългосрочното управление на заболяването и метаболитното здраве.