Трикове за справяне с празничния махмурлук

Редувайте всяка чаша алкохол с вода

Новогодишната нощ е може би най-коварното време да си докараш махмурлук. Не само защото се пие дълги часове, но и защото традицията предполага да се започне с аперитив, да се премине през вино с празничната вечеря и да стигне до шампанско в полунощ.

Затова и на всеки първи януари гугъл регистрира рекордно търсене на лекове срещу махмурлук. Хората питат как да се избавят от главоболие, гадене, световъртеж и обща слабост. И отговорите, които получават, са най-разнообразни – от зелева чорба през солена риба, та чак до сурово яйце. Но да консумираш нещо подобно, когато си препил, не е лека работа. Струва ти се, че ще повърнеш дори само да го гледаш. В резултат

първите дни от Новата

година преминават в

летаргия и самообвинения,

че отново си се поддал на масовото пиянството и не си се грижил достатъчно за себе си. А и често те обзема една раздразнителност, ако си единственият от компанията с махмурлук. Питаш се как другите са добре, а ти зле, след като сте изпили едно и също количество.

“Разликата на първо място се дължи на генетиката и на това колко ефективно тялото ви преработва алкохола. Когато пиете, в него се случват няколко неща едновременно. Алкохолът действа като диуретик, причинявайки дехидратация чрез увеличаване на уринирането. Той също така нарушава възпалителната реакция на тялото, изчерпва основни витамини и минерали и произвежда токсични странични продукти. В резултат се появяват тези класически симптоми като главоболие, умора и гадене, от които всички се страхуваме”, казва пред “Индипендънт” английският диетолог Роузи Милън. По думите ѝ фактори като производство на чернодробни ензими, тегло и дори здравето на червата играят ключова роля. По тази причина жените обикновено изпитват по-силни симптоми, а и не съществува сигурен лек срещу махмурлук.

Експертите говорят по-скоро за комплекс от средства и превенция, за да не се стигне до такъв. Най-добрият начин за избягване на махмурлук, разбира се, е да се пие умерено или да се разчита на безалкохолни алтернативи, които стават все по-популярни сред младите. Но ако сте от старата генерация и си падате по ракия, вино или коктейли за повишаване на настроението, съществуват някои трикове, за да се събудите по-свежи на следващата сутрин. “Докато пиете, редувайте всяка алкохолна напитка с вода.

Хидратацията е най-добрият

ви приятел

Така че започнете вечерта с вода, съдържаща щипка морска сол за електролитен баланс. Избирайте напитки с по-светли цветове, които обикновено съдържат по-малко конгенери”, обяснява Милън.

Това са съединения, които се образуват в процеса на ферментация или дестилация и са свързани с вкуса, аромата и цвета на напитката. Съществуват доказателства, че

в по-тъмните има по-голямо

количество конгенери,

което увеличава риска от махмурлук. Следователно, ако сме избрали червено вино или уиски по време на празничния купон, шансът да се събудим с неразположение на другата сутрин е по-голям в сравнение с консумацията на същото количество джин или водка.

Той се увеличава и ако не сме спали достатъчно преди новогодишната нощ и не се храним пълноценно, докато пием. “За да преработва по-ефективно алкохола, тялото се нуждае от обилно хранене с протеини и здравословни мазнини. Помислете за сьомга или пилешко с авокадо. Тези храни забавят абсорбцията на алкохол и помагат за поддържане на стабилни нива на кръвната захар през цялата нощ. На сутринта направете богата на протеини закуска с яйца, тъй като съдържанието им на цистеин е важно за разграждането на ацеталдехида, токсичния страничен продукт на алкохола”, посочва диетологът Роузи Милън. Тя съветва да включите в празничното меню и тъмни, листни зеленчуци, пълнозърнести храни, ядки и семена, защото са пълни с витамини и антиоксиданти.

Едно от първите неща, които хората са склонни да правят, когато се събудят с махмурлук, е да жадуват за солена и мазна храна. Това е така, защото тялото се нуждае от попълване на запасите си и от помощ за разграждането на алкохола. Макар че може да е изкушаващо да посегнете към хамбургер или друга бърза храна, по-ефективно ще е да консумират неща с по-разнообразно хранително съдържание като например пилешка супа и плодове.

“Няма убедителни доказателства, че което и да е ядене или хранителна добавка могат да ви предпазят от махмурлук, но се знае, че

някои от тях облекчават

отделни симптоми

Затова е полезно да се търси разнообразие”, обяснява доцент Сали Адамс, която изследва влиянието на алкохола върху тялото.

Някои проучвания са показали, че не само какво консумираме има значение, но и с кого. Решението ни да пием повече по време на събирания често се определя от поведението на нашите приятели и семейство. Мозъкът ни постоянно приема сигнали от други хора, за да ни помогне как действаме в дадена ситуация.

“Всичко, което правят нашите приятели, ни влияе независимо дали го осъзнаваме, или не. Даже тяхното присъствие и разговори може да са определящи за това как приемаме дадена информация”, казва преди Би Би Си Кристин Шолц, доцент по комуникация в Амстердамския университет. Преди години тя прави експеримент с група студенти в САЩ. Предизвиква ги да говорят за свои преживявания, свързани с алкохол независимо дали са били положителни, или отрицателни. На следващия ден им предлага приятно прекарване с възможност за много пиене, след което отчита какво количество всеки е погълнал. Оказва се, че тези от тях, които са говорили за неприятни последици от пиене, са консумирали по-малко за разлика от колегите си, обсъждали хубави спомени с алкохол.

Така че не подхождайте свръхкритично към себе си. Опитайте се да приложите някои от триковете срещу махмурлук, но не подчинявайте цялото си празнуване на това.