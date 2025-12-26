Проучване: Мозъците на мъжете може да стареят по-бързо от тези на жените

При мъжете се наблюдава по-изразено намаляване на обема на мозъка и повече признаци на влошаване в различни мозъчни области

Според ново изследване, публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences, мъжките мозъци може да стареят по-бързо от женските.

Стареенето на мозъка е един от основните рискови фактори за Алцхаймер – най-разпространената форма на деменция. Именно затова от години се смяташе, че жените са по-застрашени от заболяването, защото мозъкът им евентуално се „износва" по-рано. Новото проучване обаче поставя това предположение под съмнение, пише BBC Science Focus.

Международен екип от учени, ръководен от невролози от Университета в Осло, е анализирал ЯМР-сканове на над 4700 души на възраст между 17 и 95 години. Резултатите показват, че при мъжете се наблюдава по-изразено намаляване на обема на мозъка и повече признаци на влошаване в различни мозъчни области в сравнение с жените.

Най-големи разлики са отчетени в постцентралната кора – зоната, която обработва допир, температура, болка и усещането за позицията на тялото. Там при мъжете е отчетено средно 2% годишно свиване, докато при жените е 1,2%.

Участниците не са имали деменция или когнитивни нарушения, а изследването е продължило средно около три години – сравнително кратък период за подобен тип проучвания.

Жените също показват признаци на мозъчна атрофия – например разширяване на мозъчните вентрикули – но като цяло изводът на екипа е, че процесът на стареене може да е по-бърз при мъжете.

Какво означава това?

Специалистите подчертават, че връзката между стареенето на мозъка и Алцхаймер не е пряка. Заболяването се развива, когато протеините амилоид и тау се натрупват в мозъка. Докато мозъкът е здрав, организмът успява да се справя с тези изменения, но с възрастта това става все по-трудно.

Така изследването по-скоро опровергава теорията, че жените са по-склонни към Алцхаймер именно защото мозъкът им остарява по-бързо. Но то не дава окончателен отговор защо рискът при жените остава по-висок.

Други възможни обяснения

Нови проучвания посочват и други фактори – като възпалителните процеси в мозъка и ролята на хормоните. Например експериментално изследване с мишки свързва гена KDM6A, разположен върху Х-хромозомата, с повишено възпаление в мозъчните имунни клетки. Жените имат две Х-хромозоми и съответно два екземпляра от гена, което може да засилва ефекта.

Смята се също, че спадът на естрогена след менопаузата може да „освобождава" този възпалителен потенциал, увеличавайки риска от невродегенеративни заболявания. Друго изследване пък показва, че по-ранната менопауза е свързана с по-висок риск от деменция, докато хормонозаместителната терапия може да го понижи.

Макар новото норвежко изследване да показва, че мъжките мозъци може да стареят по-бързо, то не обяснява напълно защо жените по-често развиват Алцхаймер. Учените смятат, че причините вероятно са комплексни – включващи гени, хормони, възпаление и възрастови промени.

Проучванията продължават — а отговорът на въпроса защо жените са по-застрашени от деменция все още предстои да бъде напълно изяснен.