Над 30 години сме само с един спешен УНГ кабинет за цяла Западна България

Лекар Снимка: Pixabay

Над 30 години само един спешен "Уши-нос и гърло" кабинет приема пациенти от цяла Западна България.

„Този кабинет е единствения в София и за голяма част от Западна България празнични дежурства събота и неделя стигат до 100, 110 човека на 24 часа. Трудно е, но се справяме постоянно разчитаме на един от друг като колеги", каза за bTV Д-р Стефан Райков - лекар в клиника по УНГ болести в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ".

„Спешният ушен кабинет отговаря от Дунава през Родопите до гръцката граница за цялата Западна България", обясни д-р Петър Герзилов- зам. директор по медицинската дейност.

Стотици търсят помощ във дежурното звено всяка година по празниците. За трите почивни дни около Коледа миналата година преминалите пациенти са 293-ма. През 2023 г. са с още почти 100 повече, показват данните на болницата.

От всички случаи едва 10% са наистина спешни.

Кабинетът в ИСУЛ е единственият от 1993 година, след като този в Първа градска болница е закрит, разказват от ръководството на болницата.

„Спешността като цяло е в тежест на болниците. Причината - самата спешност е недофинансирана от МЗ. За един болен преминал през спешен кабинет министерството субсидира 46 лева", обясни д-р Петър Герзилов.

От министерството на здравеопазването казват, че за настоящите празници имат „зелена светлина" от други болници да помагат, но не с откриването на кабинети, а с командироване на лекари.

