Вижте най-четените материали в рубриката ни "Докторе, кажи" за 2025

|№
|Заглавие
|Автор
|Брой четения
|1
|Нов смъртоносен рак сред младите напредва по-бързо от този на дебелото черво
|24 часа
|1165932
|2
|Проф. Марчев: Кафето, до 3-4 чаши на ден, намалява със 17% сърдечната смъртност и с 16% общата
|Любомира Николаева
|820384
|3
|Проф. д-р Сотир Марчев: Понижавайки си холестерола, живееш, колкото ти е писано, но с инсулт по-малко
|Любомира Николаева
|523384
|4
|Скок на инфекциите с коварна бактерия
|Любомира Николаева
|479436
|5
|Симптомите, които може да са от рак на белия дроб
|Любомира Николаева
|446532
|6
|Проф. Марчев: Човечеството разполага с лекарства, които преодоляват скъсяването на живота, причинено от обездвижване и прехранване
|Любомира Николаева
|381636
|7
|Проф. Боянов: Контролът на телесното тегло, пикочната киселина и холестерола са гаранция за по-дълъг живот!
|24 часа
|336936
|8
|Как се лекува правилно грип по дни (Графика)
|24 часа
|329936
|9
|Проф. Елисавета Наумова в подкаста "Докторе, кажи": Почивка, храна и вода помагат при вируси
|24 часа
|248240
|10
|Д-р Бисер Петров от "Софиямед": Не се самолекувайте от хемороиди - с рака имат сходни симптоми (Видео)
|24 часа
|246668
|11
|Прост тест предсказва дебне ли ви инсулт, алцхаймер, артрит в следващите 4 г.
|Любомира Николаева
|246268
|12
|Проф. Сотир Марчев: Стресът на предците ни се превръща в наша съдба
|Любомира Николаева
|209240
|13
|Какви такси заплащат пациентите, които са здравноосигурени
|24 часа
|208056
|14
|Д-р Аделина Цакова, ДКЦ „Софиямед“: Лабораторните изследванията, сами по себе си, не могат да поставят диагноза
|24 часа
|177960
|15
|Проф. Сотир Марчев: Лечението с растения е по-старо от човека, но модерната фармация започва от хининовото дърво
|Любомира Николаева
|166884
|16
|Обиколката на врата издава идват ли сърдечни болести, диабет, тежко безсъние
|Любомира Николаева
|164740
|17
|Експерт препоръчва 3 вида храни, които помагат да живеем по-дълго
|24 часа
|156752
|18
|Учени: Рискът от тежък инсулт след лекия е подценен - не е 3 месеца
|Любомира Николаева
|156228
|19
|Направления се издават само след преглед от лекар, няма ограничение в броя за година
|24 часа
|149984
|20
|Разгадаха тайната на атеросклерозата без повишен холестерол: замесена е молекула от чревни бактерии
|Любомира Николаева
|149248
|21
|Проф. д-р Елисавета Наумова съветва: Следете нивото на витамин D - важен е за имунните сили
|24 часа
|138244
|22
|Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)
|24 часа
|132988
|23
|Учени доказаха супертактика срещу диабета
|Любомира Николаева
|130576
|24
|7 прости стъпки помагат на възрастните да отдалечат деменцията
|24 часа
|121040
|25
|Д-р Виктор Димитров: В ИСУЛ изследваме тънките черва с капсулка с изкуствен интелект, гълта се, снима и анализира промените
|Любомира Николаева
|120712
|26
|Пробват авангардна лъчетерапия - една секунда висока доза убива туморите и щади здравата тъкан
|24 часа
|115944
|27
|4 здравословни храни, които помагат за предотвратяване на рак
|24 часа
|115724
|28
|Проф. Пламен Тодоров, БАН: Разработваме метод, с който ще върнем възможността на момчета, преживели рак, да станат бащи
|Мартина Зиновиева
|115512
|29
|Проф. Христо Хинков: Българинът никога няма да ти каже, че е щастлив – от страх да не изглежда глупав
|Любомира Николаева
|113872
|30
|Какво е да живееш със 7 бъбрека
|Любомира Николаева
|112108
|31
|Проф. Сотир Марчев: Може да имаш скрит дефицит на магнезий, дори да е в норма за кръвта
|Любомира Николаева
|111936
|32
|“Майчин дом” кръщава операционна зала на доц. д-р Божидар Славчев – хирурга виртуоз, спасил хиляди жени
|24 часа
|103196
|33
|Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)
|24 часа
|89652
|34
|Пет навика добавят поне десетилетие към живота ви
|24 часа
|89352
|35
|Проф. д-р Елисавета Наумова съветва: Вредим на тялото, ако боледуваме на крак и не се храним
|24 часа
|85928
|36
|Д-р Бисер Петров от "Софиямед" съветва: Нелекуваните хемороиди не се израждат в рак, но усложненията често са тежки
|24 часа
|85732
|37
|Д-р Илия Габровски, УМБАЛ „Пълмед“: С лъчелечение ефективно и безопасно облекчаваме болката при костни шипове и артрози
|24 часа
|84032
|38
|Високопротеиновата диета повишава риска от рак на червата
|24 часа
|83228
|39
|Учени: Не остаряваме равномерно - важните промени в протеините са на 34, 60 и 78 г.
|Алексения Димитрова
|81604
|40
|Проф. д-р Иван Костов: Ендометриозата пълзи и извън гениталиите, може да увреди дори белия дроб
|Мартина Зиновиева
|81496
|41
|16 важни въпроса как да отидете на преглед при лекар специалист
|24 часа
|81407
|42
|12-те въпроса, с които откриват в опасност ли сте от деменция след години
|Любомира Николаева
|79916
|43
|Медицински документ се издава само след среща между лекар и пациент
|24 часа
|78008
|44
|Проф. д-р Елисавета Наумова съветва: И възрастните, и децата трябва да се ваксинират
|24 часа
|77936
|45
|Проф. д-р Елисавета Наумова съветва: Как да разберем дали имаме имунен дефицит?
|24 часа
|77892
|46
|Нуждаете се от преглед, а сте на почивка? Всеки общопрактикуващ лекар може да ви приеме, ако сте осигурен
|24 часа
|74651
|47
|Д-р Бисер Петров от "Софиямед" съветва: При хемороиди важни са правилната диета и хигиената
|24 часа
|72936
|48
|По-лошият грип взе преднина
|Любомира Николаева
|72560
|49
|Защо проф. Анна-Мария Борисова е яла само 3 пъти мекици, веднъж сварила сладко, стояло 15 г. и го хвърлила
|Любомира Николаева
|72264
|50
|НЗОК плаща и за ЯМР, ако получите направление, а болницата има договор с касата
|24 часа
|71588
|51
|26 г. НЗОК следва целта си: гарантира равен достъп на хората до медицински грижи
|24 часа
|71476
|52
|Д-р Керим Апти, началник на Клиниката по урология в МБАЛ „Уни Хоспитал“: Робот-асистираната хирургия дава огромно предимство на уролозите
|24 часа
|71476
|53
|Доц. Антония Кишева: Българите със сърдечна недостатъчност имат достъп до най-новите терапии, а те подобряват качеството им на живот
|24 часа
|70664
|54
|Проф. д-р Елисавета Наумова съветва: Доверете се на лекарите за добавките - особено при рак и автоимунни заболявания
|24 часа
|70237
|55
|Проф. Тодор Кантарджиев: Една немита салата рискува децата да хванат кучешка тения
|24 часа
|68740
|56
|Д-р Веселка Христамян: Преекспонира се нуждата от упойка при денталното лечение на деца
|Ваня Драганова
|67708
|57
|За колко пломби и прегледи при дентален лекар плаща здравната каса? (Видео)
|24 часа
|66987
|58
|НЗОК заплаща изследвания за най-честите заболявания при жените
|24 часа
|65988
|59
|Всеки осигурен е с право на рехабилитация по здравна каса, но личният лекар казва има ли нужда
|24 часа
|65939
|60
|Неочакваното място, където имунната система на детето укрепва
|Любомира Николаева
|65560
|61
|Лечение на пациенти със заболявания на темпоромандибуларната става и рисковете от бързата стоматология
|24 часа
|65548
|62
|Тютюнът, алкохолът, храната и горивата виновни за 1/3 от смъртните случаи
|24 часа
|65116
|63
|Диета за сърцето само за месец рязко сваля кръвното
|Любомира Николаева
|65028
|64
|Сивите коси - тайно оръжие срещу риска от меланом
|24 часа
|64208
|65
|Защо не е добре да борим киселините си с лекарства
|Павлина Трифонова
|63652
|66
|Телесни “часовници” издават 15 г. по-рано кой орган ще заболее пръв
|Любомира Николаева
|61928
|67
|Всеки здравноосигурен има право на безплатна профилактика на очите един път в годината
|24 часа
|61809
|68
|Проф. д-р Калоян Давидов, УМБАЛ „Софиямед“: Всичко ново в света за урологичното лечение се прави и в България
|Мартина Зиновиева
|61488
|69
|Проф. Дудов: Ранната диагноза е решаваща за терапията при рак на простатата (Видео)
|24 часа
|61480
|70
|Д-р Бисер Петров от "Софиямед" съветва: THD хирургията е по-безопасен метод при хемороиди - няма изрязване на тъкан и пациентът се възстановяването по-бързо
|24 часа
|61480
|71
|4 социално значими болести във фокуса на НЗОК: какви са мерките
|24 часа
|61256
|72
|Д-р Манол Ивчев: Кондилографията е най-точното изследване при проблем с челюстта и захапката
|24 часа
|60512
|73
|Проф. Стаевска: Някои мощни препарати за миене и пране са токсични удобства
|Любомира Николаева
|60484
|74
|НЗОК покрива всички прегледи за най-честите болести при жените
|24 часа
|59281
|75
|Вместо нерви и опашки - НЗОК вече е в телефона с електронни услуги за пациентите
|24 часа
|58344
|76
|Каква е процедурата, за да се явите пред ТЕЛК?
|24 часа
|57796
|77
|Гъбичните инфекции бавно превземат света
|24 часа
|56692
|78
|Най-честите сигнали срещу болниците са неизвършените, но отчетени процедури
|24 часа
|55452
|79
|Полезно е да знаете: Кои иновативни терапии заплаща НЗОК
|24 часа
|55304
|80
|Проф. Милен Георгиев: Специфичен вид мед удължава с 30% живота в лабораторни тестове
|Любомира Николаева
|54176
|81
|Проф. Галев: Грипът отслаби имунитета, подготви почвата и за менингококова болест
|Любомира Николаева
|54128
|82
|17 фактора определят риска от деменция, инсулт и депресия
|24 часа
|53952
|83
|Личният лекар ви консултира кратко по GSM-а, за рецепти и направление – само в кабинета
|24 часа
|53720
|84
|Откритие! Старо и евтино хапче за кръвно приспива рак на мозъка
|Любомира Николаева
|52332
|85
|Проф. Цветалина Танкова: За 2 минути от дома можете да оцените риска си за диабет
|Любомира Николаева
|52192
|86
|Стъпка по стъпка: как НЗОК помага за лечение извън България
|24 часа
|51532
|87
|Клиника VISION: 80% от пациентите със суха макулна дегенерация, лекувани с първия в България апарат Valeda, виждат 30% по-добре
|24 часа
|51444
|88
|Учени: Стареенето се разпространява на вълни в тялото като инфекция
|24 часа
|50932
|89
|С грижа към здравето на уязвимите: НЗОК влезе в домовете за възрастни, обяснява правата им
|Виктория Гогова
|50496
|90
|Задължителен профилактичен преглед един път в годината – безплатна инвестиция за здраве е
|24 часа
|50280
|91
|СЗО за здравето в Европа: Ракът е №1 на Запад, на Изток повече убиват инсулт и инфаркт
|Любомира Николаева
|49432
|92
|Проф. Оливер Марин-Пеня: Всички най-модерни методи в ортопедията се прилагат в България
|24 часа
|47232
|93
|Няма ограничение в броя на направленията за специалист, които личният лекар може да издаде на един пациент
|24 часа
|45868
|94
|Откриха нов неочакван късен ефект от COVID - бъбреците по-бързо губят сила
|Любомира Николаева
|45784
|95
|Плодове и чай срещу неразположение при геомагнитни бури
|Д-р Бисер Георгиев
|45248
|96
|Проф. Радка Кънева: 3000 даряват кръв, за да се разгадае генетичният код на българите
|Любомира Николаева
|44592
|97
|Пловдивски студенти стоматолози влизаха в колиби и вадиха зъби на хора от Гамбия - помогнаха на 75 души
|24 часа Пловдив онлайн
|44432
|98
|Тест за минералите в косата може да открие риск за бъдещи болести
|Любомира Николаева
|44176
|99
|Нови насоки срещу високото кръвно: няма безвредно количество алкохол
|Любомира Николаева
|42932
|100
|Какво да пием за забързване на метаболизма?
|24 часа
|42672