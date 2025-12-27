ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Актьорите в Гърция стачкуват - искат заплащане за ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/21982441 www.24chasa.bg

Вижте най-четените материали в рубриката ни "Докторе, кажи" за 2025

2180
СНИМКА: pixabay
Заглавие Автор Брой четения
1 Нов смъртоносен рак сред младите напредва по-бързо от този на дебелото черво 24 часа 1165932
2 Проф. Марчев: Кафето, до 3-4 чаши на ден, намалява със 17% сърдечната смъртност и с 16% общата Любомира Николаева 820384
3 Проф. д-р Сотир Марчев: Понижавайки си холестерола, живееш, колкото ти е писано, но с инсулт по-малко Любомира Николаева 523384
4 Скок на инфекциите с коварна бактерия Любомира Николаева 479436
5 Симптомите, които може да са от рак на белия дроб Любомира Николаева 446532
6 Проф. Марчев: Човечеството разполага с лекарства, които преодоляват скъсяването на живота, причинено от обездвижване и прехранване Любомира Николаева 381636
7 Проф. Боянов: Контролът на телесното тегло, пикочната киселина и холестерола са гаранция за по-дълъг живот! 24 часа 336936
8 Как се лекува правилно грип по дни (Графика) 24 часа 329936
9 Проф. Елисавета Наумова в подкаста "Докторе, кажи": Почивка, храна и вода помагат при вируси 24 часа 248240
10 Д-р Бисер Петров от "Софиямед": Не се самолекувайте от хемороиди - с рака имат сходни симптоми (Видео) 24 часа 246668
11 Прост тест предсказва дебне ли ви инсулт, алцхаймер, артрит в следващите 4 г. Любомира Николаева 246268
12 Проф. Сотир Марчев: Стресът на предците ни се превръща в наша съдба Любомира Николаева 209240
13 Какви такси заплащат пациентите, които са здравноосигурени 24 часа 208056
14 Д-р Аделина Цакова, ДКЦ „Софиямед“: Лабораторните изследванията, сами по себе си, не могат да поставят диагноза 24 часа 177960
15 Проф. Сотир Марчев: Лечението с растения е по-старо от човека, но модерната фармация започва от хининовото дърво Любомира Николаева 166884
16 Обиколката на врата издава идват ли сърдечни болести, диабет, тежко безсъние Любомира Николаева 164740
17 Експерт препоръчва 3 вида храни, които помагат да живеем по-дълго 24 часа 156752
18 Учени: Рискът от тежък инсулт след лекия е подценен - не е 3 месеца Любомира Николаева 156228
19 Направления се издават само след преглед от лекар, няма ограничение в броя за година 24 часа 149984
20 Разгадаха тайната на атеросклерозата без повишен холестерол: замесена е молекула от чревни бактерии Любомира Николаева 149248
21 Проф. д-р Елисавета Наумова съветва: Следете нивото на витамин D - важен е за имунните сили 24 часа 138244
22 Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео) 24 часа 132988
23 Учени доказаха супертактика срещу диабета Любомира Николаева 130576
24 7 прости стъпки помагат на възрастните да отдалечат деменцията 24 часа 121040
25 Д-р Виктор Димитров: В ИСУЛ изследваме тънките черва с капсулка с изкуствен интелект, гълта се, снима и анализира промените Любомира Николаева 120712
26 Пробват авангардна лъчетерапия - една секунда висока доза убива туморите и щади здравата тъкан 24 часа 115944
27 4 здравословни храни, които помагат за предотвратяване на рак 24 часа 115724
28 Проф. Пламен Тодоров, БАН: Разработваме метод, с който ще върнем възможността на момчета, преживели рак, да станат бащи Мартина Зиновиева 115512
29 Проф. Христо Хинков: Българинът никога няма да ти каже, че е щастлив – от страх да не изглежда глупав Любомира Николаева 113872
30 Какво е да живееш със 7 бъбрека Любомира Николаева 112108
31 Проф. Сотир Марчев: Може да имаш скрит дефицит на магнезий, дори да е в норма за кръвта Любомира Николаева 111936
32 “Майчин дом” кръщава операционна зала на доц. д-р Божидар Славчев – хирурга виртуоз, спасил хиляди жени 24 часа 103196
33 Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео) 24 часа 89652
34 Пет навика добавят поне десетилетие към живота ви 24 часа 89352
35 Проф. д-р Елисавета Наумова съветва: Вредим на тялото, ако боледуваме на крак и не се храним 24 часа 85928
36 Д-р Бисер Петров от "Софиямед" съветва: Нелекуваните хемороиди не се израждат в рак, но усложненията често са тежки 24 часа 85732
37 Д-р Илия Габровски, УМБАЛ „Пълмед“: С лъчелечение ефективно и безопасно облекчаваме болката при костни шипове и артрози 24 часа 84032
38 Високопротеиновата диета повишава риска от рак на червата 24 часа 83228
39 Учени: Не остаряваме равномерно - важните промени в протеините са на 34, 60 и 78 г. Алексения Димитрова 81604
40 Проф. д-р Иван Костов: Ендометриозата пълзи и извън гениталиите, може да увреди дори белия дроб Мартина Зиновиева 81496
41 16 важни въпроса как да отидете на преглед при лекар специалист 24 часа 81407
42 12-те въпроса, с които откриват в опасност ли сте от деменция след години Любомира Николаева 79916
43 Медицински документ се издава само след среща между лекар и пациент 24 часа 78008
44 Проф. д-р Елисавета Наумова съветва: И възрастните, и децата трябва да се ваксинират 24 часа 77936
45 Проф. д-р Елисавета Наумова съветва: Как да разберем дали имаме имунен дефицит? 24 часа 77892
46 Нуждаете се от преглед, а сте на почивка? Всеки общопрактикуващ лекар може да ви приеме, ако сте осигурен 24 часа 74651
47 Д-р Бисер Петров от "Софиямед" съветва: При хемороиди важни са правилната диета и хигиената 24 часа 72936
48 По-лошият грип взе преднина Любомира Николаева 72560
49 Защо проф. Анна-Мария Борисова е яла само 3 пъти мекици, веднъж сварила сладко, стояло 15 г. и го хвърлила Любомира Николаева 72264
50 НЗОК плаща и за ЯМР, ако получите направление, а болницата има договор с касата 24 часа 71588
51 26 г. НЗОК следва целта си: гарантира равен достъп на хората до медицински грижи 24 часа 71476
52 Д-р Керим Апти, началник на Клиниката по урология в МБАЛ „Уни Хоспитал“: Робот-асистираната хирургия дава огромно предимство на уролозите 24 часа 71476
53 Доц. Антония Кишева: Българите със сърдечна недостатъчност имат достъп до най-новите терапии, а те подобряват качеството им на живот 24 часа 70664
54 Проф. д-р Елисавета Наумова съветва: Доверете се на лекарите за добавките - особено при рак и автоимунни заболявания 24 часа 70237
55 Проф. Тодор Кантарджиев: Една немита салата рискува децата да хванат кучешка тения 24 часа 68740
56 Д-р Веселка Христамян: Преекспонира се нуждата от упойка при денталното лечение на деца Ваня Драганова 67708
57 За колко пломби и прегледи при дентален лекар плаща здравната каса? (Видео) 24 часа 66987
58 НЗОК заплаща изследвания за най-честите заболявания при жените 24 часа 65988
59 Всеки осигурен е с право на рехабилитация по здравна каса, но личният лекар казва има ли нужда 24 часа 65939
60 Неочакваното място, където имунната система на детето укрепва Любомира Николаева 65560
61 Лечение на пациенти със заболявания на темпоромандибуларната става и рисковете от бързата стоматология 24 часа 65548
62 Тютюнът, алкохолът, храната и горивата виновни за 1/3 от смъртните случаи 24 часа 65116
63 Диета за сърцето само за месец рязко сваля кръвното Любомира Николаева 65028
64 Сивите коси - тайно оръжие срещу риска от меланом 24 часа 64208
65 Защо не е добре да борим киселините си с лекарства Павлина Трифонова 63652
66 Телесни “часовници” издават 15 г. по-рано кой орган ще заболее пръв Любомира Николаева 61928
67 Всеки здравноосигурен има право на безплатна профилактика на очите един път в годината 24 часа 61809
68 Проф. д-р Калоян Давидов, УМБАЛ „Софиямед“: Всичко ново в света за урологичното лечение се прави и в България Мартина Зиновиева 61488
69 Проф. Дудов: Ранната диагноза е решаваща за терапията при рак на простатата (Видео) 24 часа 61480
70 Д-р Бисер Петров от "Софиямед" съветва: THD хирургията е по-безопасен метод при хемороиди - няма изрязване на тъкан и пациентът се възстановяването по-бързо 24 часа 61480
71 4 социално значими болести във фокуса на НЗОК: какви са мерките 24 часа 61256
72 Д-р Манол Ивчев: Кондилографията е най-точното изследване при проблем с челюстта и захапката 24 часа 60512
73 Проф. Стаевска: Някои мощни препарати за миене и пране са токсични удобства Любомира Николаева 60484
74 НЗОК покрива всички прегледи за най-честите болести при жените 24 часа 59281
75 Вместо нерви и опашки - НЗОК вече е в телефона с електронни услуги за пациентите 24 часа 58344
76 Каква е процедурата, за да се явите пред ТЕЛК? 24 часа 57796
77 Гъбичните инфекции бавно превземат света 24 часа 56692
78 Най-честите сигнали срещу болниците са неизвършените, но отчетени процедури 24 часа 55452
79 Полезно е да знаете: Кои иновативни терапии заплаща НЗОК 24 часа 55304
80 Проф. Милен Георгиев: Специфичен вид мед удължава с 30% живота в лабораторни тестове Любомира Николаева 54176
81 Проф. Галев: Грипът отслаби имунитета, подготви почвата и за менингококова болест Любомира Николаева 54128
82 17 фактора определят риска от деменция, инсулт и депресия 24 часа 53952
83 Личният лекар ви консултира кратко по GSM-а, за рецепти и направление – само в кабинета 24 часа 53720
84 Откритие! Старо и евтино хапче за кръвно приспива рак на мозъка Любомира Николаева 52332
85 Проф. Цветалина Танкова: За 2 минути от дома можете да оцените риска си за диабет Любомира Николаева 52192
86 Стъпка по стъпка: как НЗОК помага за лечение извън България 24 часа 51532
87 Клиника VISION: 80% от пациентите със суха макулна дегенерация, лекувани с първия в България апарат Valeda, виждат 30% по-добре 24 часа 51444
88 Учени: Стареенето се разпространява на вълни в тялото като инфекция 24 часа 50932
89 С грижа към здравето на уязвимите: НЗОК влезе в домовете за възрастни, обяснява правата им Виктория Гогова 50496
90 Задължителен профилактичен преглед един път в годината – безплатна инвестиция за здраве е 24 часа 50280
91 СЗО за здравето в Европа: Ракът е №1 на Запад, на Изток повече убиват инсулт и инфаркт Любомира Николаева 49432
92 Проф. Оливер Марин-Пеня: Всички най-модерни методи в ортопедията се прилагат в България 24 часа 47232
93 Няма ограничение в броя на направленията за специалист, които личният лекар може да издаде на един пациент 24 часа 45868
94 Откриха нов неочакван късен ефект от COVID - бъбреците по-бързо губят сила Любомира Николаева 45784
95 Плодове и чай срещу неразположение при геомагнитни бури Д-р Бисер Георгиев 45248
96 Проф. Радка Кънева: 3000 даряват кръв, за да се разгадае генетичният код на българите Любомира Николаева 44592
97 Пловдивски студенти стоматолози влизаха в колиби и вадиха зъби на хора от Гамбия - помогнаха на 75 души 24 часа Пловдив онлайн 44432
98 Тест за минералите в косата може да открие риск за бъдещи болести Любомира Николаева 44176
99 Нови насоки срещу високото кръвно: няма безвредно количество алкохол Любомира Николаева 42932
100 Какво да пием за забързване на метаболизма? 24 часа 42672

Още здравни новини вижте тук
СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Докторе, кажи

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Спокойно с еврото в джоба, какво да правим (Видео)