Д-р Гергана Николова: Новият вариант на COVID - силна болка в гърлото, гадене и диария

Грипните вируси се очакват през януари и февруари. Това обясни в предаването „Събуди се" по Нова тв общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова.

Именно в първите два месеца на годината тогава стават големи стълпотворения пред кабинетите. Според д-р Николова всичко е резултат от неправилни решения.

„Много дълго време Националното сдружение на общопрактикуващите лекари дава препоръки какво трябва да се направи, за да не ни изненадва грипът през зимата. А ваксината е болна тема за нас. Рисковите групи са децата, хронично болните, хората над 65 години. През януари и февруари най-засегнати ще бъдат именно те. Обществото трябва да ги пази. Има програма за ваксинация на хората над 65 години, но къде са ваксините за децата? Защо държавата не закупи ваксини за тези деца, чиито родители желаят да бъдат ваксинирани? Отговор няма. Ние пишем, предлагаме, настояваме", заяви д-р Николова.

Тя обясни, че именно това е начинът да няма препълнени болници и свръххоспитализации.

Спешните  медици не бива да бъдат търсени за температура. Това не е спешно състояние, посочи тя.

Д-р Николова обясни, че вече се появява и новият щам на COVID – Nimbus.

При него симптомите са силна болка в гърлото, гадене и диария. 

"Имах пациентка, която имаше както грип, така и ковид", посочи тя.

                                                                                                                                                                                                                             

