Експерти: Употребата на райски газ причинява дългосрочни физически и психически проблеми

Употребата на райски газ води до дългосрочни негативни последствия за физиката и психиката. За това предупредиха доц. д-р Людмила Нейкова и психологът Росица Станулова в интервю за БТА.

Много различни структури и функции в организма се изменят след системна употреба на райски газ, каза доц. д-р Людмила Нейкова, началник на катедра „Токсикология“ във Военномедицинска академия (ВМА) в София. Райският газ (или диазотният оксид) не е наркотично вещество, но може да има пагубни ефекти върху човешкото здраве, особено когато има системна употреба на това вещество, отбеляза Нейкова.

По думите й ефектите са два вида – краткосрочни или непосредствени, които възникват след употребата на веществото, и късни или отдалечени, които настъпват бавно и неусетно. Тъй като диазотният оксид измества кислорода от организма, при краткосрочните ефекти настъпват изменения в централната и периферната нервна система, както и в сърцето и в мускулите, които са най-големите консуматори на кислород, добави Нейкова.

При отдалечените ефекти настъпват неврологични изменения, свързани с това, че човек не може да координира движенията си. Друго сериозно изменение би могло да настъпи в имунната система на организма, има сериозно отражение и върху кръвотворенето. Изменения могат да настъпят също в обмяната на веществата, както и върху репродуктивните функции, уточни Людмила Нейкова.

Тя допълни, че при системна употреба на диазотен оксид се изчерпва ефектът на витамин Б12, който е единственият витамин в организма, съдържащ в молекулата си метален йон. По нейни думи, когато този йон се „разцепи“ от молекулата, той не може да има своя физиологичен ефект, не се усвоява кислородът и настъпва анемичен синдром.

Приложението в медицината на диазотен оксид е винаги в смес с кислород. Когато обаче човек реши да „употреби балон“, той поглъща 100 процента диазотен оксид, обясни още Людмила Нейкова.

Психологични последици от употребата на райски газ

Дългосрочните последици за психиката при употреба на райски газ са свързани с развиване на зависимост, каза психологът Росица Станулова. По думите й обикновено се употребява от младежи на партита, които продължават около четири-пет часа, като се стига до употреба на до 100-150 балона на вечер.

Употребата на психоактивни вещества върви с промяна на личността още преди да се е развила зависимост, обясни още психологът. Според нея се наблюдава задълбочаване на конфликтите, които са типични за младите – противопоставяне, стремеж към самостоятелност. Освен физиологичните рискове и увреждания, на психологично ниво е възможна появата на психотични епизоди, проява на агресия и впоследствие риск от развиване на зависимост, посочи Станулова.

Броят на младите хора, които посягат към райския газ, продължава да бъде висок и нивата на употреба все още са традиционно високи, въпреки че има законови регулации по отношение на продажбата и употребата му, но няма достатъчен контрол, заяви тя.

Проблемът с увеличаващия се брой младежи, които употребяват райски газ, беше обсъден на кръгла маса в София в началото на декември. Сред предложените решения бяха вдигане на цената на райския газ, дооборудване на лабораториите с апаратура, въвеждане на цялостен законодателен пакет, както и законово регламентиране за лицата, които могат да притежават райски газ.