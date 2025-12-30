При множество липсващи зъби или неудобни протези, имплантирането на всички зъби върху 4 импланта предлага забележителни предимства, които го правят предпочитан избор за хиляди пациенти по целия свят.

Сред най-високо ценените предимства на имплантирането на всички зъби върху 4 импланта са незабавните резултати.

“За разлика от традиционните подходи към имплантирането, при които често са необходими месеци заздравяване, преди да могат да се прикрепят зъбите, техниката „всички зъби върху 4 импланта“ получавате своите импланти и временен комплект фиксирани зъби за един ден”, коментира д-р Манол Ивчев, стоматолог и създател на дентална клиника COLDY DENT Functional Atelier.

“Подходът „зъби за един ден“ означава, че никога не ви се налага да оставате без зъби по време на лечението. Можете да дойдете в клиниката с липсващи зъби или нестабилни протези и да си тръгнете същия ден с пълна, фиксирана усмивка. Тази незабавна трансформация ви позволява да се върнете към нормалните си социални и професионални дейности с минимални смущения и новопридобита увереност”, пояснява денталният лекар.

Предимства на метода “всички зъби върху 4 импланта”

Запазва костта и формата на лицето

Освен че предлага незабавно решение, този иновативен метод запазва костта и не позволява деформация във формата на лицето.

При загуба на естествени зъби челюстната кост започва да се резорбира (свива). Тази загуба на кост може да доведе до хлътнал вид на лицето, намалено разстояние между носа и брадичката, изтъняване на устните и задълбочаване на бръчките, и често създава преждевременно състарен вид.

Имплантирането на всички зъби върху 4 импланта е един от малкото методи за заместване на зъбите, който действително помага за предотвратяване на загубата на кост.

Титаниевите импланти се срастват с челюстната кост чрез остеоинтеграция и пренасят дъвкателните сили към костта, осигурявайки стимулацията, необходима за поддържане на костната плътност. За пациенти, които вече са претърпели известна загуба на кост, стратегическото поставяне на всички зъби върху 4 импланта може въпреки това да осигури отлична опора за протезните зъби, като същевременно помага за предотвратяване на по-нататъшно влошаване на състоянието на челюстната кост.

По-икономичен вариант

Не е за пренебрегване и финансовата страна на терапията. Като се използват само четири импланта вместо шест до осем, обикновено необходими за традиционните възстановявания на пълна зъбна дъга, техниката „всички зъби върху 4 импланта“ значително намалява разходите за самите импланти. Освен това намалената нужда от процедури за присаждане на кост, които често са необходими при конвенционалните подходи на имплантиране, допълнително намалява общите разходи за лечение.

По-лек хирургичен процес, по-бързо възстановяване

Опростеният хирургичен процес също допринася за икономии на разходи. С „всички зъби върху 4 импланта“ пациентите обикновено се подлагат на една хирургична процедура, вместо на множеството операции, често необходими при традиционните методи на имплантиране.

Това консолидиране на лечението не само намалява разходите за хирург, но и свежда до минимум времето за възстановяване и свързаните с него разходи, като например отпуск.

Дългосрочно орално здраве

Що се отнася до дългосрочната стойност, имплантирането на всички зъби върху 4 импланта представлява отлична инвестиция в оралното здраве. Въпреки че първоначалната цена може да е по-висока от тази на подвижните протези, ползите от имплантите при техниката „всички зъби върху 4 импланта“ под формата на издръжливост, функционалност и запазване на костта често ги правят по-икономични през целия им живот, намалявайки или елиминирайки необходимостта от постоянните корекции, подмяната и лечението на загуба на кост, които често се срещат при протезите.

Удобство в ежедневието, повишено самочувствие

Не на последно място - влиянието на имплантирането на всички зъби върху 4 импланта върху качеството на живот е огромно. Пациентите отново могат да се хранят разнообразно, без да се ограничават до определен тип храни. Връща се яснотата при речта и увереността при говорене. Всичко това повлиява положително самочувствието на пациентите и техните социални контакти.

Най-близки до естествения вид, усещане и функция на зъбите

Може би най-ценената полза за много пациенти е колко точно имплантираните върху 4 импланта зъби имитират естествените зъби по външен вид, усещане и функция, казва д-р Манол Ивчев.

Протезните зъби се създават индивидуално за всеки пациент, като се вземат предвид фактори като структура на лицето, тон на кожата и дори личност, за да се създаде естествено изглеждаща усмивка.

Съвременните материали и техники на изработка позволяват забележителни естетически резултати. Протезните зъби могат да бъдат изработени от висококачествени керамични материали, които отразяват светлината подобно на естествения емайл и създават реалистичен вид, който случайни наблюдатели не могат да различат от естествените зъби.

От гледна точка на функцията при имплантирането на всички зъби върху 4 импланта се възстановява почти 100% от естествената дъвкателна способност, което позволява на пациентите да се наслаждават на храни, които може да са трудни или невъзможни с подвижни протези. Стабилността на поддържания от импланти мост означава липса на движение по време на дъвчене, говорене или смях, като се осигурява ниво на увереност, което подвижните варианти просто не могат да достигнат.

Какво казват проучванията

Клиничният успех на имплантирането на всички зъби върху 4 импланта е добре документиран. Проучванията показват отлична средна използваемост на имплантите от 98% със среден период на проследяване от 7,5 години. Този висок процент на успех е сравним с или по-добър от успеха при много традиционни имплантологични подходи въпреки по-малкия брой на използваните импланти.

Нивото на удовлетвореност на пациентите е също толкова впечатляващо - приблизително 95% от пациентите съобщават за удовлетвореност от новите си зъби. Това високо ниво на удовлетвореност произтича от комбинацията от естетическо подобрение, функционално възстановяване и удобство на процеса на лечение.

Прецизно планиране на терапията: яснота от ден 1

Обобщена планировка на процедурата

Процесът започва с подробна консултация, по време на която се събира цялата необходима информация за правилно планиране на лечението. Това включва: обсъждане на стоматологичната и медицинската история; изясняване на целите и очакванията на пациента; разговор за начин на живот, притеснения и предишен опит; отговори на всички въпроси, свързани с процедурата.

Следва обстоен орален преглед на зъби, венци, меки тъкани, кост, захапка, подравняване на челюстите, наличие на бруксизъм, темпоромандибуларна става. Ако темпоромандибуларната става, която свързва челюстта с черепа, има нарушения, коригираме първо тях, защото тя е стабилната основа, върху която ще бъдат поставени имплантите. Корекцията е чрез индивидуално изработени твърди сплинтове (шини), които балансират челюстта и захапката.

Следващата стъпка е образна диагностика и функционален анализ на движението на челюстта.

Със събраните данни правим предварително планиране на лечението - информираме дали пациентът е подходящ за процедурата; има ли нужда от предварителни лечения, обсъждаме график на лечението, алтернативни решения, финансови условия.

Следва детайлно предоперативно (дигитално) планиране и подготовка за терапията.

В деня на операцията в рамките на едно посещение се поставят имплантите, прикрепят се абатмънти и се поставя фиксирана временна протеза. Процедурата трае 3-4 часа на челюст. След нея се дават указания за следоперативното проследяване и първоначалното възстановяване.

Какво трябва да знаем за поддръжката

Поддържането на зъбите, поставени върху 4 импланта, е сравнително лесно в сравнение с подвижните протези. Въпреки че протезата е фиксирана и не може да бъде свалена от пациента, ежедневното почистване се осъществява чрез редовно миене на зъбите и използване на специализирани инструменти за почистване с конец, предназначени за мостове върху импланти.

Редовните професионални почиствания и прегледи са от съществено значение за дългосрочния успех, но те не са по-чести или сложни, отколкото биха се препоръчвали за естествени зъби.

С правилна грижа и поддръжка самите импланти могат да издържат цял живот, а протезните зъби може да се нуждаят от подмяна след 10–15 години поради нормално износване.

Ползите от имплантирането на всички зъби върху 4 импланта далеч надхвърлят естетиката – те наистина могат да трансформират качеството ви на живот. В дентална клиника COLDY DENT ще ви преведем през всички стъпки, за да постигнете усмивката и функцията, които винаги сте искали, с прецизност и грижа. Нашият опитен екип ще оцени вашата конкретна ситуация и ще определи дали имплантирането на всички зъби върху 4 импланта е правилното решение за вашите нужди.

Д-р Манол Ивчев е завършил дентална медицина в Медицинския университет в София. Специализирал е в Австрия, Италия, САЩ, Бразилия, Южна Корея, сертифициран лектор е от виенския VieSid School of Interdisciplinary Dentistry. Практикува функционална дентална медицина и обучава лекари у нас и в чужбина в лечение на комплексни дентални случаи. Един от малкото специалисти у нас по нарушения на темпоромандибуларната става. Четирикратен носител на наградата Smile of the Year. Създател на дентална клиника COLDY DENT Functional Atelier и COLDY DENT Lab.