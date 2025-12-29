Искате да се лекувате по НЗОК? Трябва да сте платили здравните си вноски за последните 36 месеца (Видео)

Ако имате пропуски в осигуряването, заплащате сами прегледи и изследвания по цени, обявени от лечебното заведение

Знаете ли какво е най-важното условие, за да ползвате медицинска помощ по линия на НЗОК? Трябва да имате непрекъснати здравноосигурителни права. Това означава, че редовно сте заплащали здравните си вноски за последните 36 месеца преди датата на прегледа.

Къде трябва да заплатите здравните вноски?

Ако имате пропуски в здравното си осигуряване, трябва да заплатите дължимите вноски в Националната агенция по приходите (НАП), за да получите осигурителни права от датата на заплащането. В противен случай трябва да заплатите сами за медицинска помощ по цени, обявени от лечебното заведение.

Веднага ли се отразяват в системата възстановените здравноосигурителни права?

Ако сте били с нередовен здравноосигурителен статус и възстановите дължимите здравни вноски, трябва да знаете, че информацията между НАП, РЗОК и личните лекари се обновява в рамките на 1 календарен месец. Лекарят проверява здравноосигурителния ви статус чрез интернет - чрез справка в регистъра за здравно осигуряване на НАП. Ако към датата на прегледа възстановяването на здравните ви права все още не е отразено в електронната страница на НАП, трябва да предоставите на лекаря удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права, издадено от НАП. Представянето само на платежен документ на личния лекар не е достатъчно, за да получите необходимата ви медицинска помощ по линия на НЗОК.

Как може да проверите здравния си статус?

Проверката се извършва на електронните адреси на НАП и НЗОК: www.nap.bg и www.nhif.bg.

Как може да ползвате извънболничната медицинска помощ?

Изберете си личен лекар

За да ползвате медицинска помощ, както и да получавате лекарства за домашно лечение, заплатени от здравната каса, трябва да си изберете личен лекар. Личен лекар може да ви стане всеки общопрактикуващ лекар, сключил договор с НЗОК на територията на цялата страна. На официалната интернет страница на НЗОК е публикуван списък с имената и адресите на личните лекари, в чиито пациентски листи може да бъдете включени. Към личния лекар се обръщате винаги когато имате здравословен проблем и се нуждаете от консултация, изследвания, домашно или болнично лечение, както и за предписване на лекарства. Първоначален избор на личен лекар може да бъде направен по всяко време на годината.

За да изберете личен лекар, трябва да попълните “Регистрационна форма за първоначален избор на общопрактикуващ лекар”, която закупувате, или попълвате разпечатани образци от официалната интернет страница на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – www.nhif.bg – меню “За гражданите”. Вие можете също да попълните и изпратите на избрания от вас ОПЛ регистрационна форма за избор по електронен път, безплатно, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) чрез електронна услуга, предоставяна от НЗОК.

Кой избира личен лекар на децата?

За новородените деца - до даване на ЕГН и получаване на здравноосигурителна книжка в регистрационния формуляр за избор се вписват номерът на съобщението за раждане на детето, както и регистрационният номер на лечебното заведение, от което произтича съобщението.

За малолетни изборът се прави от родители и настойници, а за непълнолетни - със съгласие на родители и попечители.

Кога може да смените личния си лекар?

Всяка година от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември може да смените личния си лекар. За да стане това, е необходимо да попълните “Регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар”. Образци на формата може да намерите на официалната интернет страница на НЗОК – www.nhif.bg – меню “За гражданите”. Може и по електронен път чрез електронна услуга, предоставяна от НЗОК. С формуляра трябва да отидете при новоизбрания личен лекар и да му предоставите здравноосигурителната си книжка, в която личният лекар вписва трите си имена и датата на избора.

При констатирана от РЗОК трайна невъзможност на избрания лекар да оказва първична извънболнична помощ здравноосигуреното лице има право на нов избор.

При промяна на настоящия си адрес също имате право на избор на нов лекар, без да спазвате определените годишни срокове. В този случай попълвате регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар, която си набавяте по описания по-горе начин.

Ако пребивавате в населено място извън постоянното местоживеене за срок до 1 месец и се налага да получите медицинска помощ инцидентно по повод на остро възникнало състояние, може да се обърнете за съдействие към всеки общопрактикуващ лекар. Ще заплатите само законово регламентираната потребителска такса.

Ако сте в друго населено място повече от 1 месец, трябва да направите временен избор на общопрактикуващ лекар на мястото извън постоянното местоживеене. Временният избор може да е за срок от 1 до 5 месеца. При изтичане на срока се възстановява автоматично последният ви постоянен избор на личен лекар.

Откъде може да получите вашата здравноосигурителна книжка?

От РЗОК ще получите здравноосигурителната си книжка. Ако е изгубена, открадната или унищожена, трябва да подадете молба декларация по образец до директора на РЗОК, на чиято територия осъществява дейността си вашият личен лекар. Той обявява книжката за невалидна. Следва да заплатите 8,24 лв. за нова. До три дни трябва да представите на личния си лекар протокола и новата здравноосигурителна книжка - за заверка.

Какви дейности изпълнява личният ви лекар?

Общопрактикуващият лекар ви преглежда, назначава лечение, изписва лекарства, извършва профилактични прегледи и имунизации, изпраща ви за консултации при специалист (с направление за консултации), за лабораторни изследвания (с направление за медико-диагностични изследвания), насочва ви за експертиза към Лекарска консултативна комисия (ЛКК) (с талон за ЛКК).

Какво трябва да заплатите, когато ползвате извънболничната помощ?

Съгласно Закона за здравното осигуряване в България за всяко посещение при лекар, зъболекар, лаборатория или при лечение в болница здравноосигурените граждани заплащат потребителска такса, която остава за тяхна сметка.

Лекарят, лекарят по дентална медицина, болницата или лабораторията трябва да издадат на здравноосигурените лица касова бележка или квитанция за всяка заплатена сума.

Децата са освободени от заплащане на потребителска такса за оказана извънболнична, болнична и дентална помощ.

Потребителска такса за оказана извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ не заплащат и:

лица със заболявания, определени по списък към НРД;

малолетни и непълнолетни;

неработещи членове на семейството;

пострадали при или по повод отбраната на страната;

ветерани от войните, военноинвалиди;

задържани под стража лица;

задържани на основание чл.72 от Закона за МВР;

задържани по чл.125, ал.1 от Закона за ДАНС или лишени от свобода;

социално слаби, получаващи помощи по правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

лица, настанени в домове;

медицински специалисти;

пациенти със злокачествени новообразувания;

бременни и родилки до 45 дни след раждането;

здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност съгласно наредбата за медицинската експертиза.

Списъкът със заболяванията, които освобождават гражданите от потребителска такса, е публикуван на сайта на НЗОК.