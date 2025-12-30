Проф. Ива Христова: Супер грипът вече е у нас

95% от изпратените щамове на вируса са с променения щам. Все повече болни има, грипът настъпва и хората бързо се разболяват. Супер грипът вече е у нас.

Това каза проф. Ива Христова, директор на Национален център по заразни и паразитни болести в сутрешния блок по bTV.

Проф. Христова обясни, че става въпрос за заболяване, започнало с висока температура, главоболие и болки в мускулите. Достига се и до отпадналост, възможно е да има и дразнене в гърлото.

Януари и февруари грипът ще върлува, пикът предстои. При всички случаи ще има стръмно покачване на заболеваемостта още в началото на 2026 г., каза тя в ефира на "Тази сутрин".

"При грипа усложненията са при възрастните хора и тези с нисък имунитет, те са при централната нервна система, може да има и проблеми с дихателните пътища и задух. Симптомите продължават поне седмица, за да се засили организмът е добре да се пият витамин D, цинк, селен, както и да се пият топли течности", препоръча проф. Христова.

Възможно е грипът да повтори, но с друг тип вирус. COVID отстъпил място на грипа, десетократно по-ниска е заболеваемостта от него. Водещото място е на вируси в горните дихателни пътища, които водят до хрема, като най-сериозно е при децата.