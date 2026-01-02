Дават 2 млн. лв. за борба с комарите

Малко над 2 милиона лева е заделило Министерството на здравеопазването за пръскане срещу комари през следващата година. Чрез обществена поръчка търси кой да прави дезинсекцията в цялата страна, като областите са разделени на 5 района. Това са Видин, Враца и Монтана, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Търговище, Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра и Шумен, Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Перник, София-град и София-област, както и Бургас, Кърджали, Пловдив, Сливен, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

Обхватът на поръчката е до 30 септември догодина. Избраните изпълнители ще трябва да направят пръскания в местата, обитавани от комари, въз основа на мониторинг, както и ларвицидни и имагоцидни обработки на площите. Общата площ на местата е над 417 хил. кв. м. В тях не са включени терените, които предстои да бъдат обработени през новата година от общините или други отговорни институции.

Най-често местата, където се развъждат ларви на комарите, са крайбрежни ивици, разливи на реки, крайречни низини, блата, оризища, канавки, канали и дренажни системи. В районите около езерата и язовирите трябва да се обработи не само крайбрежната вода, но и част от сушата, която е залята от вода.

До 7 дни след сключването на договорите се прави първоначален мониторинг, в който е включен оглед на площите, за да се констатира има ли или няма комари, определяне на локацията им, както и отчитане на плътността им. Трябва да се вземат и проби за ларви от поне 4 места. Ако вече има и развити възрастни комари се прави незабавна обработка.

След това на 2 пъти месечно се прави периодичен мониторинг. Те трябва да бъдат съобразени с климатичните условия, пише в техническата спецификация към поръчката. Обработките срещу ларвите се правят до 2 дни след мониторинга и поне веднъж в месеца. При наличието на летящи комари се прави своевременна дезинсекция на площите около водоемите. Този вид пръскане е за сметка на изпълнителя.