"Лекари без граници" призовава Израел да ѝ разреши да работи в Газа и на Западния бряг

Хуманитарната организация "Лекари без граници" призова израелските власти да ѝ разреши да работи в Газа и на окупирания Западен бряг и през 2026 г., предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Призоваваме израелските власти да гарантират, че "Лекари без граници" и други независими международни НПО ще бъдат регистрирани в Израел, за да могат да продължат работата си на Западния бряг и в Газа през 2026 г.", се казва в изявление на организацията.

Израел предупреди, че от утре на 37 хуманитарни организации, сред които и "Лекари без граници", ще бъде забранен достъпа до Газа, ако до довечера не предоставят на властите имената на своите палестински служители – мярка, която беше осъдена от ООН и ЕС.

"На 31 декември 2025 г. регистрацията на организацията ще изтече и ще бъдем задължени да прекратим дейността си до 1 март 2026 г.", се посочва в съобщението. "Нашата молба (за регистрация) се счита за все още в процес на разглеждане и непълна. Това се дължи на факта, че продължаваме да изискваме гаранции и разяснения относно тревожното искане да предоставим списък на персонала".

Според неправителствената организация това искане "може да представлява нарушение на задълженията на Израел по международното хуманитарно право, както и на нашите хуманитарни принципи".

"Ще разгледаме всички възможни начини за промяна на това решение", уверява хуманитарната организация. Тя подчерта, че прилага "строга вътрешна политика, за да гарантира спазването на законите и да предотврати всякакво злоупотребяване с помощта или свързване с въоръжени групи".

Израелското министерство на диаспората и борбата срещу антисемитизма обвини вчера "Лекари без граници", че е наела лица, "поддържащи връзки с терористични организации", припомня АФП.