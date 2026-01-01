ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22008476 www.24chasa.bg

265 000 пациенти са преминали през Спешното отделение на Пирогов през 2025 г.

“Пирогов” Снимка: Велислав Николов

През 2025 г. в Спешното отделение на „Н.И. Пирогов" медицинска помощ са получили 265 000 пациенти, като над 59 000 от тях са били приети за лечение, съобщиха от пресцентъра на болницата.

5300 са били докарани с линейки на центровете за спешна медицинска помощ. Здравнонеосигурените, лекувани в спешната болница, са близо 17 000.

От 5 януари започва подготовката за ремонта и преустройството на Спешното отделение в „Пирогов", отбелязват от лечебното заведение.

За целта Министерският съвет отпусна 2 608 882 лева. Планиран е не само основен ремонт на отделението, което е сериозно амортизирано заради големия постоянен поток от пациенти, но и обновяване на медицинската апаратура.

В последния ден на 2025 г. 524 пациенти са потърсили помощ в Спешното отделение на болницата. В първите часове на новата 2026 г. спешна помощ е оказана на трима пострадали от неправилно боравене с пиротехнически средства, припомня БТА.

“Пирогов”

