Хеликоптер вдигна млад мъж, наранил си тежко гърба при пързаляне в село Гела

Валентин Хаджиев

Медицински хеликоптер Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Хеликоптер е извикан за спасителна акция за млад мъж, пострадал при пързаляне в смолянското село Гела.

Около 13:00 часа туристите са излезли да се пързалят с различни средства. Мъжът се е спускал по стръмна импровизирана писта по ливада с гумено съоръжение, наподобяващо шейна. При едно от спусканията той е паднал и е получил тежки травма в областта на гърба и е с парализирани долни крайници.

Екип на Планинската спасителна служба – Пампорово пристигнал на място, където е бил обездвижен. След преглед на място екипът от линейката е преценил, че пострадалият се нуждае от намеса на неврохирурзи, с които областната болница в Смолян не разполага. Въздушната линейка е взела пациента от село Гела.

Медицински хеликоптер

