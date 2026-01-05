Как се жонглира с бърз възход в кариерата, печелене на пари и гледане на деца

Или защо все повече родители се чувстват емоционално изгорели

Всяка нова година започваме с надежди за здраве и щастие, но все по-често най-много искаме спокойствие. Може би защото светът стана твърде турбулентен или пък защото вече сме наясно, че стресът води до редица болести. Следователно смятаме, че ако го изхвърлим от живота си, всичко останало ще си дойде на мястото от само себе си. И не сме далеч от истината. Лошото е, че невинаги това е възможно.

Проучвания показват, че броят на хората, които се чувстват претоварени от живота, непрекъснато се увеличава, също и психичните заболявания. Най-засегнати, изглежда, са родителите, които трябва да жонглират с преследване на кариера, печелене на пари и всеотдайно гледане на деца.

Затова и някои млади хора просто се отказват да имат поколение и предпочитат да се грижат за домашен любимец или да се отдадат на благотворителност.

“Родителите усещат стресовите фактори по отглеждането на деца повече от всякога. Освен психическото натоварване по ежедневната логистика те носят и нова отговорност, известна като емоционален труд. Става въпрос за ангажираност да наблюдават, оформят и подкрепят емоционалното развитие на детето си по начини, които предишните поколения може би дори не са обмисляли”, пише американският психолог доктор Амбър Торнтън в Psychology today. Тя цитира данни от проучвания, които показват, че съвременните родители прекарват двойно повече време с децата си в сравнение с тези през 60-те години на миналия век. Те играят с тях, водят ги на различни извънкласни занимания и помагат в учебния процес, защото искат да ги подготвят по-добре за живота, който ги очаква.

“Това е така, защото социалните медии са се превърнали в библиотека, пълна с терапевти, психолози и родителски съветници, които се занимават с теми като психично здраве, емоционална регулация и детско развитие. Книгите за родителство станаха много по-често срещани и очакването новите поколения да се научат как да са добри родители непрекъснато се увеличава”, обяснява доктор Торнтън. По думите ѝ това носи значителни ползи за подрастващите, но води до емоционално прегряване за някои възрастни, защото

изисква време да се научат как да управляват своето натоварване

и отговорност. Най-често тя чува от пациентите си, че усещат как се губят в този процес, защото, поставяйки на първо място нуждите на семейството, загърбват своите, и то дотолкова, че вече дори не знаят какво харесват и от какво лично се нуждаят.

Затова разковничето е в търсене на баланс и този процес преминава винаги в намиране на начин да се грижим и за себе си. “Когато станах майка, за мен това беше да тренирам 4-5 пъти седмично по 30 минути, да пия редовно вода и да се храня балансирано.

За други може да включва прекарване на време с приятели, пътуване или духовни практики. Каквото и да е, важното е да останете постоянни относно тези неща”, посочва американската психоложка.

Тя съветва също да приемем, че личната ни перспектива и начин на живот ще се променят, и да гледаме на измененията като неизбежни и красиви. По този начин ще се предпазим от допълнителен стрес.

Също така да не се опитваме да се справяме с всичко сами само защото някой може да ни помисли за слабохарактерни, а да

изграждаме система за помощ и подкрепа

“Възможно е времената да станат трудни и близките ви трябва да знаят кога и как да се свържат с вас. Да имате приятели и семейство, които се грижат за вас, е едно от най-големите житейски предимства”, смята доктор Торнтън.

Всъщност най-претоварени от живота се чувстват тези, които са амбициозни и целеустремени. Обикновено те не са свикнали да търсят помощ и да прехвърлят задължения. Родителството обаче не е правилният момент да доказваш, че можеш да се справиш с всичко сам. “Трябва да практикувате търсене на помощ от хората около вас или пък да наемете такава, ако имате финансов ресурс. Това ще ви помогне да останете балансирани в рамките на вашето пътуване”, посочва доктор Торнтън.

Тя препоръчва да си направим план за благополучие, в който откровено да посочим как се чувстваме и от какво се нуждаем. Това е много важно, защото особено майките лесно се поставят на последно място. “Ако обаче целенасочено обмислите как грижата за себе си да бъде включена във вашето ежедневие, е по-вероятно да си осигурите благополучие. Дори да се наложи планът ви да се промени, ще знаете, че имате посока, и ще продължавате да я следвате. А и когато правите това, по същество вие отново се грижите за себе си”, обяснява американската психоложка.

Много важно е да се научите и как да управлявате стреса, защото в някои случаи той може и да е полезен. Например справянето с трудни ситуации е стресиращо, но също така каляващо духа и повишаващо самочувствието. Така че

не е полезно да се отказваме от всяко предизвикателство в търсенето на спокойствие

По-добре е да ги степенуваме по важност и да избираме битките, които ще водим. По този начин няма да чувстваме толкова голямо натоварване, а и ще сме фокусирани повече върху значимите неща.

Управлението на стреса преминава и през проверка на източниците на информация, които използваме. Все повече хора предпочитат да се информират от социалните мрежи, тъй като те генерират за тях персонализирани новини. Често пъти това обаче доста изкривява истинската картина за случващото се, защото се предлагат само неща, от които се предполага, че ще се интересуваш на база предишна твоя активност в мрежата. Следователно, ако си депресиран или пък си под въздействието на някакво шокиращо събитие и скролваш в телефона си в търсене на информация как да се справиш с такова предизвикателство, дълго време ще четеш само за него и нищо друго, което още повече ще увеличава емоционалното натоварване.

Проучване е показало, че хората, които са следили в продължение на седмица новините за бомбените атентати по време на Бостънския маратон през 2013 г., са изпитали по-голям стрес от намиращите се в близост до взривовете. Извършилите изследването учени казват, че макар и потресаващи, тези данни са обясними. Ако си пряк свидетел на случилото се, за теб то е имало начало, среда и край. Измъкнал си се, оцелял си. Докато, ако просто гледаш клипове от мястото на атентата, ти влизаш в цикъл на най-лошото.

Затова е добре да търсим разнообразни източници на информация. Да слушаме, да четем и да гледаме новини. Само така ще сме в състояние да вземаме трезви решения за живота си и да намалим емоционалното натоварване.