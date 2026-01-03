Клетките на меланома обезвреждат имунните клетки чрез миниатюрни мехурчета

Учени от Израел са направили пробив в онкологията, като са установили, че раковите клетки на меланома могат да "обезвреждат" имунните клетки с помощта на миниатюрни мехурчета, пише Юрикалърт, позовавайки се на публикация в сп. Cell.

Изследването на специалисти от Университета на Тел Авив показва, че клетките на меланома, считан за най-агресивния рак на кожата, са способни да потискат имунната защита на организма. Те правят това с помощта на извънклетъчни везикули - микроскопични мехурчета, които клетките отделят във външната среда, предава БТА.

В ранния стадий на меланома туморните клетки се размножават безконтролно в епидермиса. С напредването на болестта те проникват в по-дълбоките слоеве на кожата и се разпространяват в тялото чрез кръвта и лимфата.

По-рано учените са установили, че клетките на меланома отделят извънклетъчни везикули - меланозоми. Тези структури проникват в тъканите и кръвоносните съдове, подготвяйки среда, благоприятна за растежа на тумора и метастазите. Настоящото изследване показва, че ролята на везикулите не се ограничава само до това.

Авторите му са открили, че на повърхността на везикулите се намира специална молекула, известна като лиганд. Тя е способна да се свързва с рецептори, които се намират само в имунните клетки. В случая става дума за лимфоцитите, които отговарят за унищожаването на туморните клетки при директен контакт.

Експериментите показват, че клетките на меланома активно и бързо освобождават тези везикули към лимфоцитите. В резултат на това имунните клетки губят активността си или умират. Така на практика туморът обезврежда клетките, които би трябвало да го унищожат.

Според учените, откритието сочи към нов механизъм за избягване на имунната защита при меланом. В перспектива това може да послужи за основа на нови терапевтични подходи. Една от възможностите е да се засили устойчивостта на имунните клетки към действието на везикулите. Друг вариант е да се блокират молекулите, с помощта на които те се свързват с лимфоцитите.

Специалистите отбелязват, че изследването все още е на ранен етап. Получените данни обаче откриват нови възможности за развитие на имунотерапията и по-прецизно въздействие върху туморите.