Промяна на навиците, грижи за мозъка и подходящ хранителния режим подобряват здравето за дълго

Новата година е време, когато много хора решават да започнат да променят навиците си с надеждата да подобрят здравето и благосъстоянието си, пише Асошиейтед прес.

Намеренията, колкото и да са благородни, могат да се окажат обезкуражаващи заради съвети и понякога противоречива информация, идващи от новините, рекламите, инфлуенсърите, приятелите и дори политиците. Това обаче не трябва да е така, отбелязва осведомителната агенция.

Асошиейтед прес събра съвети и модни тенденции за добро здраве и благосъстояние. Повечето експерти съветват да се поставят ясни цели.

Когато става въпрос за начина на хранене, специалистите казват, че повечето хора могат да избегнат приема на допълнителни надбавки. Ако човек се храни добре, вероятно приема и достатъчно протеини - при това положение не са ви необходими продукти, които обещават да повишат нивата му в организма, отбелязва Асошиейтед прес. Вярно е обаче, че голяма част от хора трябва да консумират повече фибри. Това означава консумация на плодове, зеленчуци, бобови и пълнозърнести продукти.

Ако спортната зала и цялото й оборудване ви се струват плашещи, може да оставите илюзията, че за добрата тренировка имате нужда и от двете, отбелязва Асошиейтед прес. Завръщането на мода на калистениката поставя фокуса върху липсата на екстри, като упражненията могат да се правят комфортно и вкъщи. Според проучване калистениката помага за мускулната сила и аеробната форма. Може и да имате нужда от вдигате тежести или от друго оборудване, но домът е добро място да започнете да изграждате последователност и увереност в себе си, казват специалистите.

Идеята за хапче панацея, продукт или практика може да бъде съблазнителна. Но на науката вече е известно много за това как да подобрим менталното и физическото си здраве, като начините за това са проверени с времето, отбелязват експертите, цитирани от Асошиейтед прес. Независимо дали сте в града или в провинцията – ходете повече, препоръчват те. Проучвания показват, че ходенето е много подходящо за физическото и менталното здраве. Добре е за всички, както лекарите буквално предписват на своите пациенти, да се разхождат на чист въздух.

Според специалистите добре е да се следят определени здравни показатели като кръвното налягане, което често остава недиагностицирано и е известна причина за редица здравословни проблеми. Превърнете достатъчния сън в свой приоритет и се убедете, че вашето семейство прави същото. И не се хранете просто правилно - яжте по-бавно.

Грижи за мозъка също трябва да се полагат, отбелязва Асошиейтед прес. Добре е да се поставят граници при използването на технологиите. Направете си своя социална мрежа и дайте всичко от себе си да покажете любов към хората около вас, съветват експертите.

Тези промени в начина на живот водят не само до моментно подобряване на живота. Проучвания показват, че ще влияят върху него и занапред, като намаляват риска от деменция и други здравни проблеми, информира Асошиейтед прес, цитирана от БТА.