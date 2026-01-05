Тодор Кантарджиев: Поне 4 дни ваканция в началото на февруари заради грипа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пикът на грипната вълна в България се очаква да е в края на януари и началото на февруари. И за да бъде ограничена вълната е добре да се помисли за удължаване на междусрочната ваканция на учениците и тя да стане поне 4 дни.

Тази препоръка отправи бившият шеф на центъра по заразни и паразитни заболявания проф. Тодор Кантарджиев през Нова телевизия. Междусрочната ваканция тази година е на 2 февруари.

Именно дългите празнични дни в края на годината са ограничили разпространението на грипа в България, даде пример професорът.

Опитът от Великобритания показва, че ваксините са ефективни при 70% от децата и 35% при възрастните срещу новия грип, обясни още Кантарджиев.