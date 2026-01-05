Безплатна ваксина срещу HPV вече и за тийнейджърки до 18 (Обзор)

Сваля с над 80% риска от рак на маточната шийка, който убива 15 хил. жени годишно в ЕС. У нас се разболяват по 1000

До 18 ненавършени години се разширява обхватът на безплатната ваксина срещу човешки папилома вирус (HPV) от 2026 г., обявиха от здравното министерство. Право на безплатна ваксинация досега имаха момичета от 10 до 15 г., както и момчета от 10 до 14.

HPV е най-честата полово-предавана вирусна инфекция и е основната причина за рак на маточната шийка и възможен причинител на други онкозаболявания при жени и мъже. Всяка година в страните от ЕС се диагностицират около 67 500 такива. От тях около 33 хил. са новите случаи на рак на маточната шийка, а 15 000 умират.

В България е втората водеща причина за смърт от рак при жените до 45 г. Всяка година у нас около 1000 жени се разболяват от рак на шийката, като 500 умират.

Ваксината е Gardasil 9, тя пази от инфекция с девет вида папилома вирус. От 2016-а е единствената, използвана в САЩ, у нас се прилага от 2023 г.

Натрупаните за последните 20 г. данни сочат висока ефективност и безопасност на ваксините срещу HPV, като рискът от рак, причинен от вируса, намалява с над 80%. Съществен спад на заболелите се наблюдава в Канада, Дания, Испания, Швеция, САЩ и Шотландия, а лидерите в профилактиката като Австралия и Великобритания смятат рака на маточната шийка за почти ликвидиран.

В България действа Националната програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от човешки папилома вирус (HPV) 2025 - 2030 г. Тя е безплатна и по желание. Само за 3 седмици през август м.г. бяха ваксинирани повече от 1200 момчета и момичета. Основни целеви групи и тази година остават момичетата между 10 и 15 г. и момчетата до 14, при тях се прилагат две дози с интервал от 6 до 12 месеца. При момичета над 15 г. ще се слага и трета доза.

Ваксинацията може да започне от 9-годишна възраст, като според националната програма през 2029 - 2030 г. безплатно ще могат да се имунизират и младите жени до 21 г. Ваксината може да се сложи от педиатър, джипи, акушер-гинеколог.