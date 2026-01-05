„Медицински надзор“ ще има директен достъп до пациентските досиета

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Инспекторите от Изпълнителна агенция „Медицински надзор" (ИАМН) вече ще имат директен онлайн достъп до пациентските досиета за целите на контролните производства, съобщиха от агенцията.

Оттам съобщиха, че се внедрява нов модул за осъществяване на контролната си дейност, изграден като част от надграждането на Националната здравно-информационна система (НЗИС). Софтуерът е разработен от екипа на „Информационно обслужване".

Чрез новия софтуер инспекторите на ИАМН ще имат мигновен достъп до досиета на пациенти, подали жалба, за които се извършват проверки в лечебни заведения.

„С цел недопускане на неправомерен достъп, агенцията възложи софтуера да се надгради така, че всяко действие, което се извършва от длъжностно лице, ще бъде регистрирано и ще оставя следа", уточняват от ИАМН.

Оттам уверяват, че контролната дейност използва защитени механизми за достъп до пациентски досиета единствено за целите на конкретната проверка, при спазване на изискванията за законен интерес и защитата на личните данни.

Очаквани ползи: