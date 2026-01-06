Двама донори на органи дадоха живот на 16 души във Виетнам

Между 31 декември и 4 януари във виетнамския град Хошимин бяха регистрирани два случая на донорство на органи след мозъчна смърт, които спасиха живота и възстановиха зрението на 13 пациенти, подчертавайки дълбокото хуманитарно значение на даряването на органи, съобщи Виетнамската новинарска агенция, цитирана от БТА.

В Университетската болница в Хошимин бяха извършени две трансплантации на сърце, както и на черен дроб с органи на донор в мозъчна смърт.

Сърцето беше трансплантирано на 61-годишен мъж, който повече от десет години е живял с дилатативна кардиомиопатия и е стигнал до краен стадий на сърдечна недостатъчност, при който трансплантацията е била единствената възможност за лечение. По същото време беше извършена и чернодробна трансплантация на 16-годишен пациент с напреднало хронично чернодробно заболяване, прогресирало до крайна цироза и остра чернодробна недостатъчност, представляваща непосредствена опасност за живота.

Друга част от дарения черен дроб беше транспортирана до Националната детска болница за трансплантация на дете, а две роговици бяха предоставени на Централната болница в град Хюе.

На 31 декември Народна болница 115 отчете още един случай на донорство на органи след мозъчна смърт. С координацията на Националния координационен център за трансплантация на човешки органи на Виетнам, осем органа бяха разпределени между трансплантационни центрове в цялата страна и помогнаха на пациенти в критично състояние. Сред тях са един бял дроб, едно сърце, два бъбрека, два черни дроба и две роговици.

Особено показателен е случаят, при който сърце беше трансплантирано на 15-годишно момче с крайна форма на сърдечна недостатъчност в Университетската болница в Хошимин.