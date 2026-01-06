Лекари алармират: Проектонаредба допуска фризьори и козметици да правят медицински процедури!

Трябва ясно разграничаване на медицинските дейности и те да се извършват единствено от лекари, пишат до здравния министър Силви Кирилов от Асоциация на лекарите, практикуващи естетична медицина

Рискови интервенции от неквалифицирани лица, необосновани и стигматизиращи изисквания към пациентите и размита граница между медицински и немедицински дейности. Това са част от опасенията в проектонаредбата за здравните изисквания към бръснарските, фризьорските и козметичните салони и ателиетата за татуировки, за които алармират в свое становище до здравния министър Силви Кирилов от Асоциацията на лекарите, практикуващи естетична медицина.

Медиците изразяват сериозни притеснения относно конкретни текстове в проекта.

В един от тях става въпрос за разкрасителните грижи и пилингите. Според лекарите от медицинска гледна точка пилингите се класифицират на повърхностни, средни и дълбоки в зависимост от това до кой слой на кожата достигат. Средните и дълбоките пилинги засягат дермата и представляват медицинска интервенция, изискваща лекарска квалификация и умения за овладяване на възможни усложнения.

"В чл. 2, т. 11 от проекта са изброени разкрасителните грижи за лице и тяло, предлагани от козметиците, като сред тях са включени „пилинги", без уточнение за техния вид и дълбочина", пишат от асоциацията. И обясняват, че козметиците могат безопасно да извършват процедури единствено до нивото на епидермиса, без засягане на дермата. Липсата на ясно разграничение в нормативния текст създава реален риск от неправомерно извършване на по-дълбоки пилинги от немедицински лица, пишат още лекарите. И припомнят случая от декември, когато заради "билков пилинг" от мнима козметичка жена получи втора степен изгаряне и се наложи хоспитализация в "Пирогов".

Друг проблемен текст предвижда хора "с кожни обриви, петна и други признаци на заболяване на кожата, косата или ноктите да бъде обслужвано само след представяне на удостоверение от общопрактикуващ лекар или лекар специалист, че заболяването не е заразно".

Лекарите по естетична медицина категорично възразяват срещу текста и го определят като сериозно нарушаване на човешките права. Според тях това би означавало, че пациент с кожен обрив на ръцете (екзема, псориазис и др.) всеки път преди маникюр или педикюр да посещава личния си лекар или дерматолог, което представлява неоправдана административна, финансова и психологическа тежест.

