4 случая на проказа са регистрирани в Европа

1444
Проф. Радостина Александрова Кадър: Нова

Регистрирани са четири случая на проказа в Европа – заболяване, което мнозина смятат за отдавна изчезнало. Последните години обаче показват, че болести, които сме считали за преборени, са „на една ръка разстояние", особено на фона на войни, миграция и природни бедствия, върнали дори холерата в дневния ред на медицината.

„Проказата е изключително древно заболяване, съществуващо от над 4000 години, и протича хронично и много бавно", обясни вирусологът от БАН проф. Радостина Александрова в предаването "Социална мрежа" по Нова.

Симптомите могат да се развият средно пет години след заразяването, а понякога и до 20 години по-късно, като започват с кожни петна и загуба на чувствителност, а в тежки случаи водят до увреждане на нерви и парализи. Въпреки тежката стигма около болестта, тя се предава трудно, а около 95% от хората имат естествена невъзприемчивост.

По думите на проф. Александрова, въпреки напредъка на науката, проказата остава едно от мистериозните заболявания – няма бърз и широко достъпен диагностичен метод, а лечението изисква продължителна антибиотична терапия.

"Важно е да не подценяваме тези инфекции, но и да не изпадаме в паника – ранната диагноза и отговорното поведение са ключови", подчерта тя, като допълни, че глобалната мобилност прави подобни случаи неизбежни и изисква постоянна готовност от здравните системи.

Проф. Радостина Александрова Кадър: Нова

