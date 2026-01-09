Шест промени на личността в средна възраст, които предсказват деменция

Икономическите щети, свързани със заболяването, надхвърлят 50 млрд. евро годишно, което вероятно ще се удвои до 2040 г.

Честите прояви на нервност или трудността за концентрация на средна възраст може да са ранен сигнал за развитие на деменция след години, твърдят лекари.

Британски изследователи проследили над 5000 души на възраст над 55 г. в продължение на 2 десетилетия и открили, че хората, които проявяват някои специфични депресивни състояния, са значително по-склонни да се изправят пред когнитивен упадък по-късно в живота.

Наблюдаваните участници в най-голям риск проявявали 5-6 предупредителни симптома:

- повишаваща се тревожност,

- трудно концентриране,

- невъзможност да решават появили се проблеми,

- липса на проява на топлина и обич към околните,

- загуба на увереност в себе си,

- неудовлетвореност от справянето с всекидневните задачи.

Резултатите от изследването, публикувано в сп. Lancet psycology, могат да помогнат на лекарите да разпознават риска от развитие на деменция години по-рано. Милиони хора по света живеят с това състояние и се смята, че случаите ще се увеличават със застаряването на населението на планетата.

Лечение няма,

но специалистите са на мнение, че ранното откриване на рисковите лица би могло да доведе до прoмени в начина на живот, които да забавят прогресията на заболяването.

Отдавна е известно, че депресията е често срещана при хора с деменция, но това е едно от първите проучвания, които проследяват специфични симптоми на психичното здраве в продължение на десетилетия, за да разберат как те са свързани с болестта по-късно в живота.

Д-р Филип Франк, специалист по ментално здраве при възрастни хора в университетския колеж в Лондон и водещ автор на изследването, посочва, че според резултатите деменцията е свързана по-скоро с някои депресивни симптоми, отколкото с депресията като цяло.

"Проучването на ниво на симптомите ни дава по-ясна картина кой би могъл да е по-уязвим, десетилетия преди състоянието да се развие. Оказа се, че всекидневните симптоми, които някои хора проявяват на средна възраст, носят важна информация за дългосрочното здраве на мозъка. Обръщането на внимание на тези симптоми може да отвори нови възможности за ранна превенция", разкрива ученият.

В изследването била анализирана здравната информация за 5811 души между 45 и 69 г., на средна възраст 55 г.

Те били подробно разпитвани за менталното им здраве чрез въпросници, покриващи 30 често срещани симптома на депресия. За период на проследяване от 23 години 586-има развили деменция. Онези, които признали, че изпитват повече от 6 ключови сигнали за депресия, били изложени на значително по-висок риск да проявят когнитивен упадък от останалите.

Особено висок бил рискът - 51%, при онези участници, които обявили, че са изгубили увереност в себе си на средна възраст. Той бил повишен с 49% при онези, които признали, че са неспособни да решават проблемите си. Докладването за липса на топлина и обич към ближните водело до 44% по-голяма вероятност, докато изпитването на нервност и напрегнатост увеличавало възможността за деменция с една трета в късните периоди от живота.

С 33% скачал рискът при онези, които не можели да се справят с всекидневните си задачи, докато концентриращите се трудно били изложени с 29% повече.

"Отделни депресивни симптоми в средната възраст може да са ранни маркери за скрити неврогенеративни процеси", коментира д-р Ричард Оукли, зам.-директор по изследванията и иновациите в британското Общество за алцхаймер.

"Връзката между депресията и деменцията е сложна. Окуражаващо е, че това проучване показва как тези две състояния са свързани. Необходими са обаче още изследвания, за да се потвърди дали тези симптоми покриват цялото полово и етническо разнообразие на населението. Важно е да се подчертае, че

не всеки с депресия ще развие деменция, както и че не всеки с деменция ще страда от депресия."

76 000 души с деменция умират всяка година във Великобритания и това се смята за най-големия съвременен убиец сред болестите в страната. Обикновено това е свързано с отслабване на имунната система и развитието на тежки форми на пневмония. Икономическите щети, свързани със заболяването, надхвърлят 50 млрд. евро годишно, което вероятно ще се удвои до 2040 г.

Учените обаче са убедени, че 45% от случаите на деменция могат да бъдат предотвратени или поне забавени с години, за да се позволи на засегнатите да живеят по-дълго и по-качествено.