СЗО: Стандартните маски не защитават добре от грип и COVID-19

Хирургичните маски осигуряват недостатъчна защита срещу грипоподобни заболявания, включително COVID-19, посочва група експерти от Световната здравна организация, информира "Гардиън".

Според експертите обикновените маски трябва да бъдат заменени с респираторни, които лекарите и медицинските сестри да носят при всеки контакт лице в лице с пациент. Това се казва в писмо на експертите до генералния директор на СЗО д-р Тедрос Адханом Гебрейесус.

Според авторите вече няма рационално оправдание за използването на хирургични маски в здравните заведения, тъй като те не предпазват адекватно от въздушно разпространяващи се патогени. Още по-малко оправдано е медицинските работници да са без каквато и да е защита на лицето.

Експертите настояват носенето на респираторни маски да се наложи като стандарт в здравеопазването. По време на пандемията много държави наложиха такива мерки, след като се натрупаха доказателства за по-високата ефективност на респираторните маски.

Според тях това би довело до по-малко инфекции сред пациенти и медицински персонал, по-ниска заболеваемост, по-малко отсъствия от работа и намаляване на риска от професионално прегаряне сред медиците.

Проф. Адам Финкъл от Университета на Мичиган подчертава, че хирургичните маски първоначално са създадени, за да предпазват пациентите от капчици при операции, а не от въздушни вируси. По думите му те са остаряла технология в сравнение с респираторите.

Писмото е подписано от седем учени и е подкрепено от близо 50 водещи специалисти и над 2000 граждани. В него се допуска възможност за изключения в зависимост от нивата на заразяване, вентилацията и филтрацията на въздуха.

Експертите настояват СЗО ясно да признае, че COVID-19 се разпространява по въздушен път, и да актуализира списъка си с препоръки за контрол на инфекциите. Според тях лабораторните данни за ефективността на респираторните маски са достатъчни, въпреки че не са провеждани мащабни клинични тестове.

От СЗО отговарят, че писмото подлежи на внимателен преглед и че в момента организацията актуализира своите препоръки за защита на здравните работници въз основа на най-новите научни доказателства.