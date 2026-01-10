ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът на България ще спори във финала за купат...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22064896 www.24chasa.bg

Как да останем физически активни през студените месеци и дори да извлечем ползи?

8884
През зимата често ни се иска да останем в леглото и да пропуснем сутрешното бягане Снимка: Pixabay

Близо 60% от възрастните в САЩ признават, че са по-малко активни през зимата

През студените и тъмни месеци често е трудно да намерим мотивация да се движим и спортуваме. Въпреки това експертите споделят, че с правилния подход можем да останем активни и през зимата – и дори да извлечем ползи от това.

Кира Балмано е бягала на едни от най-студените места на планетата. Австралийската трейл бегачка е преминавала през ветровити планински проходи в Хималаите, като е тичала на височина от 6000 метра, където температурите падат до -10°C.

„Бягането на голяма надморска височина в тези отдалечени планини ме вдъхновява", казва Балмано.

Дори ултрамаратонец като нея понякога трудно намира мотивация да излезе навън, когато е мразовито. Въпреки това тя почти никога не съжалява. „Фактът, че е толкова трудно – да станеш от леглото и да излезеш да тичаш в студа – е чудесна тренировка. Това ме прави по-устойчива и ми носи силен допаминов ефект", разказва спортистката пред Би Би Си.

През зимата често ни се иска да останем в леглото и да пропуснем сутрешното бягане. Близо 60% от възрастните в САЩ признават, че са по-малко активни през зимата в сравнение с лятото. Специалистите обаче подчертават, че излагането на дневна светлина и редовното движение помагат срещу т.нар. „зимна тъга" и са важни през цялата година. С правилни предпазни мерки тренировките през зимата могат да бъдат безопасни, комфортни и дори приятни.

Борба със зимната депресия

През най-студените и тъмни месеци може да се прояви сезонното афективно разстройство (SAD) – форма на депресия, която се характеризира с продължително потиснато настроение, липса на енергия, загуба на интерес към хобита и прекомерен сън.

Проучванията показват, че физическата активност, особено в комбинация със светлинна терапия, може да облекчи част от тези симптоми. Макар изследванията за ползите от тренировките в студен въздух да са ограничени, е добре известно, че спортът има положителен ефект върху психичното здраве. Изследване от 2020 г. показва, че хората, които тренират по няколко часа седмично, са по-малко застрашени от депресия – дори при генетична предразположеност.

Балмано споделя, че бягането навън в студени и високопланински условия е било изключително полезно за нейната психика, самочувствие и самодисциплина. „Това ме прави по-устойчива, защото е неудобно и предизвикателно. Когато тичам сама в Хималаите, трябва да поемам пълна отговорност за безопасността си – и това изгражда увереност."

Изграждане на устойчивост

Все повече внимание се обръща и на ползите от плуването в студена вода. Много хора споделят, че то подобрява концентрацията, повишава енергията и настроението. Потапянето в студена вода предизвиква т.нар. „студов шок" – ускорява пулса, повишава кръвното налягане и води до отделяне на хормони на стреса като адреналин и кортизол.

Според изследователи именно този хормонален „коктейл" може да обясни защо след плуване хората се чувстват по-бодри и щастливи. Друга теория е, че справянето с екстремен физически стрес ни помага да повярваме, че можем да се справим и с други трудности в живота.

Как да тренираме безопасно в студа

Студът влияе на издръжливостта и мускулната функция, затова добрата подготовка е ключова. Оптималната температура за тренировка е около 11°C – при по-студено или по-топло време представянето постепенно се влошава.

  • Загрявайте на закрито – така ще избегнете рязкото охлаждане на тялото, което ограничава кръвообращението към крайниците.
  • Обличайте се на слоеве – тънки дрехи, които можете да сваляте или добавяте според натоварването. Целта е да ви е топло, но без да се изпотявате. Мокрите дрехи извличат топлината от тялото и увеличават риска от хипотермия.
  • Избягвайте памучни материи – те задържат влагата. Вместо това избирайте синтетични или естествени влагоотвеждащи материи като полиестер, найлон, вълна или коприна.
  • Шапка и ръкавици – не винаги са задължителни, но шапката е полезна, защото през главата се губи значително количество топлина.
  • Хидратация – студеният въздух е сух и дехидратира по-бързо, отколкото си мислим. Затова пийте вода, дори да не усещате жажда.

Въпреки всички предизвикателства, няма причина да се отказвате от движението през зимата. „Най-трудното е да излезеш през вратата", казва Балмано. „След това всичко си идва на мястото. Дори пет минути навън могат да имат огромен ефект върху това как се чувстваме."

Още здравни новини вижте тук
През зимата често ни се иска да останем в леглото и да пропуснем сутрешното бягане Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново