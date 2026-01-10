Кои антибиотици работят наистина? Нов тест дава точен отговор

Нов тест показва антибиотиците, които реално действат срещу определени бактерии, съобщи електронното издание „Юрикалърт".

Изследователите, ръководени от д-р Лукас Бьок от Катедрата по биомедицина в Базелския университет и Университетската болница в града, са разработили метода за по-добро прогнозиране на успеха на даден вид лечение. Те го представят на страниците на изданието Nature Microbiology.

Методът, който учените наричат „антимикробно тестване на единични клетки", се основава на микроскопско изображение на милиони отделни бактерии при хиляди различни условия. „Използваме го, за да заснемем всяка отделна бактерия в продължение на няколко дни и да наблюдаваме дали и колко бързо лекарството действително я убива", обясни Бьок. Това позволява да се определи точно какъв процент от бактериалната популация се елиминира от прилаганата терапия и колко ефективна е.

Лекарствата се оценяват основно на базата на това до каква степен пречат на растежа на бактериите в лабораторни условия. Изключително важен фактор е дали активните вещества действително убиват патогените в организма.

Бактериите, устойчиви на антибиотици, са един от най-големите проблеми в сферата на здравеопазването. Поради мутации те все по-често проявяват резистентност към обичайно използваните лекарства, което все повече затруднява ефективността на прилаганите терапии при различните инфекции, отбелязва „Юрикалърт".

Според учените дори и без да са станали резистентни към определени препарати, бактериите понякога са способни да не реагират на антибиотиците, особено ако са в латентно състояние. В тези случаи те не се размножават, но и лекарствените препарати не ги ликвидират. Това позволява на бактериите да се събудят и да започнат да се развиват отново по-късно, например след прекратяване на антибиотичната терапия, казват изследователите. Особено при туберкулоза и други инфекции, чието лечение отнема много месеци, изборът на лекарства, които убиват бактериите и напълно стерилизират инфекцията, е от решаващо значение.

Предишните лабораторни тестове показваха основно дали дадено лекарство спира развитието на бактериите, но не дали те действително умират.

Изследователският екип от Базелския университет тества 65 комбинирани терапии върху туберкулозния патоген Mycobacterium tuberculosis. Учените тестват метода и върху бактериални проби от 400 пациенти с белодробна инфекция, предизвикана от Mycobacterium abscessus, също свързана с туберкулозния патоген.

Специалистите наблюдават вариации както при различните видове терапии, така и между бактериални щамове при пациенти. Те наричат това „антибиотична толерантност". Анализите разкриват, че определени генетични характеристики са отговорни за степента, до която бактериите могат да „издържат" антибиотичното лечение.

„Колкото по-добре бактериите понасят антибиотик, толкова по-малки са шансовете за терапевтичен успех при пациентите", обобщава Лукас Бьок. В сравнение с данните от клинични проучвания и с животински модели, резултатите от антимикробните тестове на единични клетки дават много добра представа за това колко ефективно различните терапевтични средства елиминират инфекциите, се казва в публикацията.

Новият метод досега се използва като изследователски инструмент, но в бъдеще може да се прилага в клиники и във фармацевтичната индустрия. Според д-р Бьок един ден тестът може да бъде от полза както за пациентите, така и за разработването на лекарства.

„Нашият метод за тестване ни позволява да адаптираме антибиотичната терапия специално към бактериалните щамове при отделните пациенти", отбелязва той. „Не на последно място, данните могат да помогнат на учените да разберат по-добре стратегиите за оцеляване на патогените и по този начин да положат основите за нови, по-ефективни терапевтични подходи", допълва изследователят от Базелския университет, пише БТА.