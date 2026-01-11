Мистериозно мозъчно заболяване в Канада, броят на пациентите достигна 500

В началото на 2019 г. служители в болница в малката канадска провинция Ню Брънзуик забелязали, че двама пациенти са се разболели от изключително рядко мозъчно заболяване, известно като болест на Кройцфелд-Якоб или CJD, съобщава Би Би Си.

Болестта е фатална и потенциално заразна.

Сред експертите беше Алиер Мареро, невролог, който наблюдава пациентите, включително млади хора с признаци на бързо прогресираща деменция. Броят им расте и той докладва тези случаи на канадската система за наблюдение на болестта на Кройцфелдт-Якоб или CJDSS. Но резултатите били отрицателни.

Там не всички са съгласни с констатациите. Д-р Джерард Янсен, невропатолог, работещ в системата за наблюдение на болестта на Кройцфелд-Якоб, забелязал нещо необичайно - в бележките на Мареро имало общи и несвързани клинични наблюдения – „диария със симптоми". В статията си Би Би Си отбелязва, че Янсен видял улики в досиетата на пациентите, че това са вече дефинирани неврологични заболявания. Затова той се аргументирал, че всички доказателства и логика сочат към набор от различни заболявания.

„Пациентите са реални, но групирането като мистериозна болест не е", казва той, цитиран от Би Би Си.

Според статията до април 2021 г. учените подозират, че заболяването е свързано с евентуален екологичен токсин и че е необходимо сериозно разследване на място. За целта в Ню Брънзуик е създадена специализирана клиника – Mind Clinic – с Мареро начело за лечение на пациентите в клъстера. Отделно е осигурено финансиране от 5 милиона долара от CIHR, за да се стигне до дъното на мистерията.

За изненада на всички Ню Брънзуик прекратява сътрудничеството с федералните учени и решава да не приеме предложените от CIHR 5 милиона долара. Според Мареро решението е унищожило всякаква перспектива за намиране на отговор. „Всички получиха този имейл като студен душ", каза той, цитиран от Би Би Си.

Ню Брънзуик започва свое разследване, което приключва през февруари 2022 г. с извода, че няма обща екологична причина и общо състояние сред пациентите. Тоест, няма мистериозно заболяване.

През август неврологът д-р Мареро е уволнен от клиниката, но продължава да е в контакт с пациентите.

Една от тях иска медицинска помощ, за да умре, макар че лекарят отрича да й го е предлагал.

„Продължавам, защото знам", казва той уверено пред Би Би Си. Както и че е успял да се срещне „с някои от най-добрите учени в страната". Сега има над 500 пациенти с клъстерна болест и всяка седмица броят им се увеличава, посочва Би Би Си.