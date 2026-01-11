ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент

“Пирогов” Снимка: Велислав Николов

Екипите в университетската спешна болница "Пирогов" в София се борят за живота на 52-годишен пациент. Той постъпва по спешност в събота, 10.01.2026 година, съобщават от болницата.

В лечебното заведение мъжът е приет през пироговската противошокова зала.

Освен, че е с тегло над 200 килограма, пациентът има извънредно тежко чернодробно увреждане, остър токсичен хепатит и напреднали последици от продължително обездвижване.

Дежурните медици успяват да осигурят легло, което да издържи тежестта на мъжа. Стандартно леглата за по-тежки пациенти в лечебни заведения понасят до 150 кг натоварване. Пациентът е настанен с помощта на няколко служители на МВР и санитари и лекари от няколко отделения.

Състоянието му налага екипи от няколко структури да обединят усилия, за да постигнат комплексно овладяване на състоянието и стабилизиране на пациента.

Специалистите споделят, че в световен мащаб успеваемостта при овладяване на този тип патология се отчита като изключително ниска с краткотраен ефект.

“Пирогов”

