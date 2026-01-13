Могат ли никотиновите паучове да помогнат на пушачите да откажат цигарите?

Никотиновите паучове все по-често се споменават от учените като потенциално решение в дългогодишната битка с тютюнопушенето. Според научна статия, публикувана в авторитетното издание Journal of the American Medical Association (JAMA), този сравнително нов продукт може да се превърне в ключов инструмент за намаляване на вредите при пълнолетни пушачи, които не успяват да се откажат с традиционните методи.

Логиката е проста – пушачите заменят цигарите с паучове, които им доставят само никотина, заради който те пушат, но без катраните и останалите токсични вещества, които се отделят при горенето на цигарите с тютюневия дим при вдишване.

Показателен за надеждите на учените към никотиновите паучове е и сигналът от най-авторитетния регулатор в света – Американската агенция по храните и лекарствата (FDA), която обяви ускорена процедура за разглеждане на заявленията за никотинови паучове. Програмата, стартирала през септември, последва разрешението от януари 2025 г. за 20 вида никотинови паучове с търговско наименование Zyn – най-популярната марка на пазара на орални тютюневи и никотинови изделия, собственост на Philip Morris. FDA заяви, че има интерес да предостави допълнителни възможности за пълнолетните пушачи, които искат да преминат към по-малко вредни продукти, съдържащи никотин.

През януари се очаква ключово решение на регулатора, което да позволи никотиновата алтернатива да бъде предлагана на пазара като „продукт с модифициран риск“. Ако това се случи, ще може официално да се заявява, че продуктите с марка Zyn са по-малко вредни от цигарите.

Какво ги прави различни и какво казва науката

Никотиновите паучове представляват малки пакетчета, поставяни между устната и венеца, от които никотинът се абсорбира през устната лигавица. Те не съдържат тютюн, а само никотин с фармацевтично качество, какъвто се използва и при лекарства за никотин-заместваща терапия (напр. никотинови дъвки). За разлика от цигарите при тях няма горене и дим, а за разлика от електронните устройства – няма вдишване.

„Абсорбцията на никотина е много по-бавна, така че е по-скоро като никотинова таблетка за смучене,“ казва д-р Нанси Риготи, директор на Центъра за изследване и лечение на тютюнопушенето към Massachusetts General Hospital и професор в Harvard Medical School. „Паучовете не дават онзи бърз никотинов пик, характерен за цигарите.“

Според учените именно по-бавният и контролиран прием на никотин прави паучовете по-сравними с никотин-заместителната терапия, отколкото с тютюневите изделия. Това е и една от причините FDA да ги разглежда като „по-малко рискова алтернатива“ за вече пушещи възрастни.

Проф. Кристин Делнево, директор на Rutgers Institute for Nicotine and Tobacco Studies и председател на научния консултативен комитет на FDA, е категорична: „Що се отнася до рисковия профил на един никотинов пауч, той изглежда повече като никотинова дъвка. Бих поставила паучовете в противоположния край спрямо цигарите по отношение на вредата“.

Подобни изследвания споделят и здравните власти в Швеция, която е популярна с това, че има едва 5% пушачи като следствие от 50-годишната традиция населението да употребява оралния тютюн снус вместо цигари. Именно от там тръгва и историята на никотиновите паучове и Zyn.

Инструмент за отказване от тютюнопушене

Данните, анализирани в JAMA, показват, че употребата на никотинови паучове е най-честа сред хора, които вече пушат или са пушили цигари, използвали са електронни цигари или активно търсят начин да се откажат. „Повечето хора, които използват никотинови паучове познават никотина от преди това и търсят потенциално по-малко рискова алтернатива,“ посочва проф. Делнево.

Според експертите паучовете могат да бъдат практичен междинен етап за хора, които не успяват да спрат рязко или не се повлияват от стандартната терапия. В същото време FDA подчертава, че нито един никотинов продукт не е напълно безопасен и че строгият контрол върху маркетинга е ключов, за да не се допусне привличане на младежи.

Очакваното решение за „модифициран риск“ при продуктите на Zyn ще бъде важен тест за новия регулаторен подход. Ако бъде одобрено, това може да отвори вратата към по-широко използване на никотиновите паучове като част от стратегията за намаляване на вредите от тютюнопушенето – една от водещите предотвратими причини за смърт в света, посочва още научното издание.

В Швеция, където никотин употребяват също толкова хора, колкото средно в Европа (23%) здравната статистика отчита най-ниските стойности на смъртност от болести, свързани с тютюнопушенето. Швеция е популярна и с това, че е с най-ниския процент рак на белия дроб и сериозно редуциране на болните от общо четири вида онкологични болести. Разликата с другите държави в ЕС е, че в скандинавската държава пушенето е рядкост, а шведите приемат никотин като употребяват снус и никотинови паучове вместо цигари. Така 18% от 23% употребяващи никотин използват бездимните алтернативи, а здравните власти подкрепят подхода за намаляване на вредата чрез различни мерки, което вече дава резултат.