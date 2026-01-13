Мъж спаси живота на сестра си, дари й бъбрек

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

45-годишен мъж дари бъбрек на 47-годишната си сестра, съобщиха от УМБАЛ „Лозенец".

Трансплантацията е извършена от трансплантационния екип на болницата на 3 декември. Интервенцията е преминала успешно както за донора, така и за реципиента. Донорът е изписан на 10 декември, а сестра му – на 22 декември. В момента са в процес на възстановяване.

Жената не е била на диализа. Трансплантация ѝ дава шанс да продължи напред, без тежките ограничения, които болестта постепенно налага.

„И при донора, и при реципиента възстановяването протича спокойно. Това са случаи, които ни напомнят защо тази медицина е толкова специална – защото зад всяка операция стоят човешки съдби, семейства и огромна емоция", коментира д-р Борил Петров от Клиниката по урология към УМБАЛ „Лозенец".

Той допълва, че трансплантацията от жив донор е изключително отговорен процес, който изисква прецизна подготовка, внимателна оценка и дългосрочно проследяване и на двамата пациенти.