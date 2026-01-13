Бургас, Добрич и Силистра на прага на грипна епидемия, Варна е в нея от сряда

133, 17 на 10 000 души е общата заболеваемост от грип и остри респираторни заболявания за страната през изминалата седмица

Грипната епидемия скоро ще превземе Бургас, Добрич и Силистра. Това стана ясно след среща на здравния министър Силви Кирилов с шефовете на 28-те регионални инспекции и главният здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

В Бургас броят на заболелите е преминал прага от 170 на 100 000 души, което поставя региона в пряка опасност от разрастване на заразата до епидемия. Според лекарите обаче все още има време да се предприемат адекватни мерки, за да се избегне обявяването на грипна епидемия.

От сряда официално в епидемия влиза Варна. За периода от 14 януари до 20 януари на територията на областта се въвеждат ограничения - учениците ще учат онлайн, спират се свижданията в болници и старчески домове. Решението бе взето заради рязкото увеличение на заболели през последната седмица - 763 регистрирани случая в докладващите лекарски практики. Общата регистрирана в областта заболяемост е 239, 38 на 10 000 души население. Министърът на здравеопазването Силви Кирилов

През последните седмици се наблюдава високо разпространение на грип тип А/H3N2 в редица държави от Европейския съюз. Увеличава се броят на доказаните случаи и в България, поради което е необходимо да се засили вниманието през следващите седмици върху надзора на грип и ОРЗ.

Заболяването протича с рязко повишаване на температурата и сравнително по-дълъг период на възстановяване. Най-силно са засегнати хората във възрастовите групи между 15 и 29, както и 30 до 65 години.

Здравните власти припомят, че при повишаване на заболяемостта от грип и ОРЗ се препоръчва носенето на защитна маска на закрити обществени места, включително в обществения транспорт, лечебни и здравни заведения, аптеки, административни учреждения и търговски обекти.