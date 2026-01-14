ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Финансовите публикации от инфлуенсъри трябва ясно ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22085178 www.24chasa.bg

От днес Варна е в грипна епидемия

2360
снимка:pixabay

От днес във Варна е обявена грипна епидемия. Това е първата област в страната, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки, поради разпространението на грип и остри респираторни заболявания.

До 20-ти януари учениците във Варна и областта преминават към онлайн обучение. Всички извънкласни и спортни дейности се преустановяват.

Спират се свижданията в болниците и в социалните заведения.

Преустановяват се плановите операции, профилактичните прегледи, имунизациите на деца, както и детските, и женските консултации.

Предвижда се детските ясли и градини да продължат да работят при засилен медицински контрол, като е забранено смесването на групи.

Какво е нивото на заболеваемост там и какви противоепидемични мерки се вземат?

"Останалите мерки, че в детските градини се повишава филтърът, проветрява се още повече. Във всички лечебни заведения ще се носят маски. Спират се всички реимунизации и профилактични прегледи. Препоръчително е маски да се носят и в градския транспорт, в аптеките и в големите магазини", каза д-р Анка Баева - РЗИ пред БНТ.

Тя поясни, че за първи път във Варна има толкова голям пик на заболеваемост.

Много са и усложненията след грипа - бронхити и пневмонии.

Към този момент лечебните заведения не са препълнени, поясни тя.

Още здравни новини вижте тук
снимка:pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание