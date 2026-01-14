От днес Варна е в грипна епидемия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От днес във Варна е обявена грипна епидемия. Това е първата област в страната, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки, поради разпространението на грип и остри респираторни заболявания.

До 20-ти януари учениците във Варна и областта преминават към онлайн обучение. Всички извънкласни и спортни дейности се преустановяват.

Спират се свижданията в болниците и в социалните заведения.

Преустановяват се плановите операции, профилактичните прегледи, имунизациите на деца, както и детските, и женските консултации.

Предвижда се детските ясли и градини да продължат да работят при засилен медицински контрол, като е забранено смесването на групи.

Какво е нивото на заболеваемост там и какви противоепидемични мерки се вземат?

"Останалите мерки, че в детските градини се повишава филтърът, проветрява се още повече. Във всички лечебни заведения ще се носят маски. Спират се всички реимунизации и профилактични прегледи. Препоръчително е маски да се носят и в градския транспорт, в аптеките и в големите магазини", каза д-р Анка Баева - РЗИ пред БНТ.

Тя поясни, че за първи път във Варна има толкова голям пик на заболеваемост.

Много са и усложненията след грипа - бронхити и пневмонии.

Към този момент лечебните заведения не са препълнени, поясни тя.