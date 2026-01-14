Проф. Радка Аргирова: Има букет от вируси, а при възрастни грипът може за 2 дни да стане пневмония

Пикът на грипът ще е през януари. При първите симптоми да се вземат мерки

Няма нищо по-вредно от антибиотици при вирусни инфекции

Грипната епидемия започва постепенно и никога не обхваща едновременно цялата страна. Тази година грипът има няколко особености и те се отнасят за цяла Европа. Започна по-рано и се предполага, че ще се проточи малко по-дълго. Характерно е, че освен грипните вируси има и други респираторни вируси, които шетат, така че съществува един добър букет от вируси. Това каза пред проф. Радка Аргирова пред bTV. Пикът ще дойде в края на януари.

Грипът е най-вече от типовете H3N2 и "К". Този вариант е известен от юни 2025 г. и бе изолиран в Ню Йорк. Този вариант не е включен във ваксината, защото той бе изолиран след това.

Много бързо от елементарно заразяване, особено при по-възратни хора с хронични заболявания, става пневмония. Бих могла да кажа, че ден-два от заразяването и отива към пневмония пациентът. Би трябвало веднага при първите признаци като хрема, втрисане, болки при тялото да се вземат мерки - първо да се изолира заразеното лице и веднага да започне лекуване. Лечението е едно и също и се знае какво е, каза още проф. Аргирова.

Има и превантивно лечение. Лечението е с българския препарат Ебилфумин, който е много добър и е аналог на световноизвестния препарат Тамифу, или Занамивир. И двата могат да се използват, когато все още не сме заразени, ако наоколо има болни хора, каза още проф. Аргирова. И бе категорична, че няма нищо по-вредно от антибиотици при вирусни инфекции. Маските и проветряването са прекрасна профилактика.