18 шуменци ще ползват пилотно Телекеър гривни за дистанционна здравна грижа advertorial icon

Иновативните гривни са водоустойчиви и мерят всички жизнени показатели плюс кислород, кръвно налягане, локация, брой стъпки, свалена гривна, напускане на безопасната зона и други

18 жители на община Шумен, нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване, ще бъдат първите, които ще се възползват от дистанционната услуга Телекеър.

Услугата е иновативна и включва мониторинг на здравословното състояние чрез специализирани устройства (гривни), които измерват жизнени показатели като кръвно налягане, пулс, температура и нива на кислород в кръвта, които се проследяват в професионален Кол център. Чрез приложението на услугата може да бъдат открити ранни признаци на здравословни проблеми и да се осигури бърза реакция при спешни случаи. В изпълнение на дейността по развитие и предоставяне на телекеър услуги ще бъдат обхванати 18 лица за период от 24 месеца, съобщиха днес на брифинг в Община Шумен директорът на дирекция „Социална политика и здравеопазване“ Петранка Петрова и ръководителят на проекта Севелина Колева.

Проектът BG05SFPR002-2.012-0166-C01 „Иновативни здравно-социални услуги в Община Шумен“ се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 от Европейския съюз чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 646 646,57 лв. (841 917,03 €).

Средствата се осигуряват от Европейския социален фонд + (1 399 649,58 лева / 715 629,47€) и национално съфинансиране (246 996,99 лева / 126 287,56 €). Освен иновативната услуга Телекеър (18 умни гривни), която се предоставя от 18 декември 2025 г. до 18 декември 2027 г., по проекта ще се реализират почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Услугите включват посрещане на ежедневните нужди на лицата, нуждаещи се от подкрепа (хранене и приготвяне на храна, поддържане на хигиена в жилището, доставка и дозиране на лекарства, поставяне на инжекции и др.), както и съдействие за достъп до други здравни и социални услуги (придружаване, консултиране и др.) В изпълнение на дейностите по проекта услуги получават минимум 161 лица за период от 24 месеца.  Услугата се изпълнява от 7 януари 2025 г. и ще продължи до 7 януари 2027 г.

От ръководството на проекта обясниха, че към момента от услугата са се възползвали 229 лица, което е значително над заложения минимум от 161 ползватели. Севелина Колева добави, че не оставят никого без грижа и в рамките на средствата се прави всичко възможно да се включват нуждаещите се хора.

Критерии за включване в ползването на първата и втората дейност бяха посочени двете скали, които се спазват от управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“.

По отношение на гривните Колева добави, че те се доставят заедно с организацията на Кол центъра от външен доставчик и за ползвателите на услугата гривните са безплатни. Тя допълни, че при съответни показатели на гривната Кол центърът се свързва с ползвателя на гривната и преценява каква помощ трябва да му окаже.

Гривната може да бъде животоспасяваща при остри симптоми за инфаркт и инсулт, като съдържа възможност да локализира точното място на ползвателя и в какво състояние е той. Общо 35 показателя ще измерва гривната в реално време, сред които е и информиране на член от семейството, когато ползвателят не може да го направи, напомняне за прием на лекарства, неотложна помощ, брояч на стъпки, свалена гривна и други.

В екипа са включени 8 души, сред които медицинска сестра, психолог и други социални работници. Община Шумен е предоставила автомобил за посещение на домовете на включените в проекта.

Колева уточни, че за ползватели на гривните могат да бъдат одобрени само хора, които нямат социални асистенти.

