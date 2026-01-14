Проучване: Пикът на сексуалното желание при мъжете настъпва на 40-годишна възраст

Общоприето е, че либидото намалява с възрастта. Но ново проучване разкрива, че мъжете са в разцвета си на 40-годишна възраст, което опровергава идеята, че сексуалното желание е най-силно в ранна зряла възраст, пише "Дейли мейл".

Изследователи от Университета в Тарту, Естония, анализираха данни от над 67 000 мъже на възраст от 20 до 84 години. Те откриха, че сексуалният апетит при мъжете се увеличава през 20-те години, достига пика си в началото на 40-те години и след това започва постепенно да намалява.

Забележително е, че учените са открили, че мъжете на 60 години са също толкова сексуално активни, колкото и 20-годишните. Жените, от друга страна, показват различна тенденция. Сексуалното им желание наистина е най-високо в ранна зряла възраст- между 20 и 30 години, но след това намалява с възрастта и отбелязва рязък спад след 50-годишна възраст.

„Особено забележително е колко по-високо е сексуалното желание при мъжете в сравнение с това при жените през по-голямата част от зрялата възраст. Докато предишни проучвания последователно показват, че мъжете отчитат по-високи нива на сексуално желание от жените, нашите констатации подчертават мащаба на тази разлика в различните възрасти", пишат изследователите в списанието Scientific Reports.

Изследователите посочват, че откритието им по отношение на мъжете е неочаквано, тъй като противоречи на идеята, че желанието се влияе предимно от биологията и плодовитостта.

Известно е, че нивата на мъжкия полов хормон тестостерон започват да спадат от началото на 30-те години нататък. Въпреки това, проучването показва, че мъжкото либидо продължава да нараства още около 10 години.

„Пикът в средата на живота при мъжете предполага, че фактори извън биологичното стареене, като динамиката на взаимоотношенията, може да играят по-значителна роля, отколкото първоначално се очакваше. Например, мъжете на възраст около 40 години са по-склонни да бъдат в стабилни дългосрочни връзки, които се свързват с повишена сексуална активност и емоционална близост", заявяват изследователите.

Проучването също така разкрива, че дори пикът на женското сексуално желание на възраст между 20 и 30 години е по-нисък от средните нива при мъжете през по-голямата част от зрелия им живот. Едва след 60-годишна възраст намаляващият сексуален апетит при мъжете пада под най-високите нива, отчитани някога при жените.

Въпреки това, и при двата пола се наблюдават огромни разлики между отделните индивиди като някои жени отчитат по-високо сексуално желание от мъжете.

Екипът също така установи, че участниците в проучването с бисексуална ориентация са отчели най-високи нива на сексуално желание.

Докато мъжете, които са в отношения, са отчели по-високо либидо от своите несемейни колеги, неомъжените жени са отчели по-високо сексуално желание от жените, които имат партньори.

Като цяло, хората, които работят в офис или в продажбите, са най-сексуално активни, докато операторите на машини и военните са с най-ниска активност.

Удовлетвореността от връзката е играла малка роля, като по-щастливите двойки са отчели малко по-високо желание.

При жените наличието на повече деца е било свързано с по-ниско сексуално желание, но този ефект е бил обратен при мъжете.

„Сексуалното желание е жизненоважен компонент на човешките взаимоотношения и благополучие, формиран от демографски, взаимоотношения, психологически и културни фактори. Разбирането на тези влияния е от съществено значение за развитието на теоретични модели и подобряването на клиничните интервенции", казват изследователите.