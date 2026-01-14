Директорът на "Пирогов" за мъжa, тежащ над 200 кг: Има полиорганна недостатъчност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В изключително тежко състояние остава 52-годишният мъж с тегло над 200 килограма. Това заяви директорът на "Пирогов" Валентин Димитров.

„Човекът е с полиорганна недостатъчност, дойде при нас с остър хепатит, чернодробна недостатъчност, бъбречни и сърдечно-съдови проблеми", обясни Димитров.

Според него случаят има и социално измерение: „Става въпрос за нещо, което е и социален, и психологически проблем. Не му е било обърнато внимание, не е получил психологическа подкрепа, когато е било необходимо, и крайният резултат е този", каза директорът на „Пирогов".

"Над 550 души са преминали през спешното отделение на „Пирогов" само за последните пет дни заради заледяванията", посочи той.

„Хората, които минаха през „Пирогов", са около 550–570 човека, от които 77 са хоспитализирани и се е наложило да се направи някаква по-разширена интервенция – било то обездвижване с имобилизация или оперативна интервенция", уточни той.

По думите му най-често пострадалите са възрастни хора. „Процентът на децата е много нисък. Травматизмът при деца е основно летните месеци. Зимните месеци е травматизмът при възрастните хора, защото те са по-трудноподвижни, по-крехки и поради това имаме по-висок процент пострадали при тях", каза Димитров пред bTV.

Най-честите травми са в областта на глезените, коленете и раменете. „Масово пораженията са глезенна става, колянна става, раменна става, с фрактури типични при подхлъзване и подпиране на ръката", обясни директорът на „Пирогов".

"Детето, блъснато от трамвай днес в София, е докарано в болницата, направени са пълни изследвания. Имало е рана на главата. Не е било необходимо да бъде хоспитализирано и е изпратено вкъщи с препоръки", каза Валентин Димитров.

На фона на нарастващата заболеваемост от грип директорът на „Пирогов" отчете засилен натиск върху детските и вътрешните кабинети. „Характеристиката на заболеваемостта е, че това са лица предимно до 14-годишна възраст и възрастни хора, които го карат по-тежко, защото придружаващите хронични заболявания водят до усложнения", заяви той.

По думите му болницата е въвела вътрешни мерки: „Ние сме обявили грипна епидемия в болницата, защото по изискванията на здравните власти трябва да въведем определен режим."

По темата за недостига на кадри Димитров уточни, че болницата няма проблем с лекарите.

„От гледна точка на лекари – било то специализанти или колеги със специалност – ние нямаме дефицит", заяви той.

Основният проблем остава при медицинските сестри. „Големият проблем в България е при специалистите по здравни грижи. В продължение на години не беше направено необходимото и сега берем плодовете", подчерта директорът на „Пирогов".