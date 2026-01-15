Грипът в Стара Загора настъпва, но е рано за епидемия

Заболеваемостта от остри респираторни заболявания и грип на територията на Стара Загора плавно се увеличава през първите две седмици на януари 2026 г., съобщиха от РЗИ. През периода от 5 януари 2026 до 11 януари регистрираните случаи достигат 159,16 на 10 000 души население, при средни стойности за страната от 133,17 на 10 000 души. Най-високият праг за обявяване на епидемия в област Стара Загора е определен на 311,80 на 10 000 души, уточвямат от инспекцията.

Най-засегнати от инфекциите са децата в групата от 0 – 4 години и младежите от 15 – 19 години, докато при лицата на възраст над 65 години се наблюдава най-ниска заболеваемост.

През декември 2025 г. в Националната референтна лаборатория „Грип и остри респираторни заболявания" към Националния център по заразни и паразитни болести – София са изследвани 9 проби. Резултатите потвърждават един случай на грип A(H3N2), един на COVID-19 и четири на риновирус. Видно е, че 83,33 ва сто от положителните резултати са на вируси, различни от грипните.

Лечебните заведения за болнична помощ в област Стара Загора, разполагащи със структури по пневмология и педиатрия, имат пълна готовност за прием и лечение на пациенти с усложнения. През последната седмица броят на заболелите с усложнения след вирусни инфекции в целия регион Стара Загора е 76 случая, при 61 за предходната седмица. Регионалната здравна инспекция в Стара Загора започва проследяване на ситуацията сред учениците в сътрудничество с Регионалното управление на образованието.