Петият хеликоптер за спешна медицинска помощ пристига у нас в края на януари

До края на август очакваме останалите три

Разширява се мрежата от хеликоптерни летища към болници, към днешна дата са оперативни 18 такива площадки, още три са в процес на реализация. Това заяви пред журналисти в Габрово заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов.

Той откри второ болнично вертолетно летище в града. То ще функционира към Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Свети Иван Рилски" - Габрово, а първото е към областната МБАЛ „Д-р Тота Венкова".

Караджов добави, че в България ще има мрежа от 21 площадки на различни места. Четири хеликоптера са вече в България, очакваме петия до края на януари. До края на август, както е по Плана за възстановяване и устойчивост, ще дойдат останалите три – общо осем, добави вицепремиерът в оставка.

Той посочи, че с вертолетите и със стартирането на т.нар. оперативни бази - осемте точки, където постоянно пребивава всеки един от хеликоптерите, ще се покрие територията на цялата страна. Ще можем да кажем, че имаме способност да реагираме в т.нар. златен час за всяко спешно състояние, което изисква адекватна болнична намеса, посочи Караджов.

Мрежата от болници, които ще оперират с подобни площадки, ще продължи да се разраства. За част от тях има предоставено и държавно финансиране, обясни още вицепремиерът в оставка.

Той посочи, че в случая с втората площадка в Габрово собственикът на болницата сам е покрил всички разходи за реализирането на летището, предава БТА.

България вече разполага с 18 болнични вертолетни летища, които формират добре разпределена национална мрежа за спешна медицинска помощ по въздух, посочи той.

Вицепремиерът връчи на доц. д-р Росен Михайлов сертификата за регистрация на площадката и подчерта, че Габрово е единственият град извън София с две болнични вертолетни площадки. „Системата продължава да се разширява. В напреднала процедура по регистрация са болничните летища в Хасково, Смолян и Бургас, които в следващите месеци ще бъдат регистрирани. В момента функционират две оперативни бази – в София и Сливен. До месец май се очаква да заработи и базата в Долна Митрополия, което ще позволи още по-добро покритие на Северна България", посочи Караджов.

Той акцентира и върху напредъка в подготовката на летателния състав. „За пълноценното функциониране на системата HEMS са необходими около 48–50 пилоти. До края на март завършват обучението си още шест пилоти, стартиран е интегриран курс за дванадесет нови и обществена поръчка за обучение на още десет. "Това показва, че България не изгражда временна мярка, а устойчива система за години напред", подчерта вицепремиерът.

Към момента „България Хели Мед Сървиз" разполага с четири медицински хеликоптера, като петият пристига до края на този месец, а до юни 2026 г. флотът ще достигне осем машини. Два от тях са оборудвани с лебедки за планински и труднодостъпни терени – именно там, където „златният час" е решаващ.

Вицепремиерът подчерта и ролята на частната инициатива. „Това, което откриваме тук, е пример как частната инвестиция може да усили националната система." Гроздан Караджов даде старт и на разширението на МБАЛ „Свети Иван Рилски" с нов болничен блок. В него ще бъдат разположени отделения по хемодиализа, хирургия, анестезиология и интензивно лечение, както и модерен операционен блок. „Това означава нови възможности за лечение, повече медицински специалности и по-добра грижа за пациентите – не само от Габрово, но и от целия регион", заяви вицепремиерът.

Караджов изрази надежда до края на 2030 година тунелът под Шипка да бъде функциониращ.

„Най-после през тази една година Агенция „Пътна инфраструктура" и министър Иван Иванов успяха да направят сериозен пробив и има строително разрешение, и започва работа по тунела под Шипка. Както битката на Шипка е била епохална, така и този тунел също е епохален. През 2022 година, юни месец като бях министър подписахме договора, близо четири години строителството още не е започнало. Загубени четири години", коментира той пред журналисти в Габрово.

По думите му предстои моментът, в който най-после Северна и Южна България ще са свързани с тунел.

По повод спирането на проекта за пътя Русе – Велико Търново, Караджов посочи, че спирането на процедурите по екологични причини е извън правомощията на изпълнителната власт.

"Законът за обществения транспорт предвижда пътническата услуга да се контролира чрез телематични средства", каза Караджов.

По думите му така всички закъснения, всички сигнали, включително от гражданите дали е чисто в превозното средство, дали обслужването е вежливо, ще се акумулират и от това ще зависи с каква субсидия държавата участва в самия превозен процес.

Най-накрая с един-единствен електронен билет ще се прави цялостно пътуване, добави още министърът в оставка. В момента честно мога да кажа, че живеем в условия на транспортен хаос – купувате билети за различни оператори, които нямат вътрешна интеграция на разписанията си, добави още Караджов.

Не успях да осигуря достатъчно вагони, за да нямаме претъпкани влакове, за да нямаме недостиг на вагони, каза Караджов по повод оставката на правителството. Не успяхме, а и няма как да се купят вагони за 12 месеца, допълни той.

През ноември 2025 г. Министерството на транспорта и съобщенията публикува за обществено обсъждане проект на Закон за обществения транспорт, който създава цялостна правна рамка за планиране, управление, възлагане, финансиране, цифровизация и контрол на обществения транспорт в страната. Проектът предвижда създаване на Национална транспортна схема, която ще координира разписанията на различните видове транспорт с цел минимални времена за изчакване. Законът регламентира и Национална точка за достъп – електронна система, която ще предоставя актуална информация за разписания, маршрути и транспортни връзки. Предвижда се и въвеждане и на Интелигентна система за управление на обществения транспорт, която ще обединява Националния транспортен модел и Националната система за единен превозен документ. От министерството предвиждат и създаването на Национална система за единен превозен документ - електронен билет, валиден за различни видове транспорт в рамките на едно пътуване.