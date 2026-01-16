ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как НЗОК плаща, за да получаваме качествена и достъпна здравна помощ

1376

За 5 години има огромен ръст на средствата при всички плащания - 90 на сто нагоре за болничната и 167 процента в извънболничната медицинска помощ

НЗОК заплаща средствата за здраве на всеки здравноосигурен както в извънболничната, така и в болничната помощ за лекарства, медицински изделия и помощни средства.

Какво представлява бюджетът на НЗОК?

Бюджетът на НЗОК е основен финансов план за набиране и разходване на паричните средства на задължителното здравно осигуряване и е отделен от държавния бюджет.

Приходната му част се формира от:

  • здравноосигурителни вноски - от работодатели и лични вноски, лични вноски на самоосигуряващите се и вноски за други категории осигурени лица;
  • трансфери за здравно осигуряване - от Министерството на финансите за здравните вноски на всички лица, осигурявани за сметка на държавния бюджет;
  • неданъчни приходи - приходи и доходи от собственост, глоби, санкции и наказателни лихви и други приходи;
  • трансфери от Министерството на здравеопазването (МЗ) за лекарства, ваксини и дейности по прилагането им по национални програми; дейности за здравно неосигурени лица; лечение в чужбина; помощни средства, приспособления и медицински изделия за хората с увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и др.

Разходната част съдържа направленията, по които се разходват средствата на НЗОК:

  • здравноосигурителни плащания;
  • медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги;
  • болнична медицинска помощ;
  • плащания от трансфери от МЗ за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им; дейности за здравнонеосигурени лица; суми по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО - за покриване на разликата между сумите на потребителската такса и определени от МС по-ниски суми за пенсионери; дейности във връзка с лечение на лица до 18 г. по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от ЗЗ и на лица над 18 г. по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от ЗЗ във връзка с лечението им в страната или в чужбина; помощни средства, приспособления и медицински изделия за хората с увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
  • Разходи за персонал – за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения.
  • Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи – сумата се определя съгласно чл. 26 от ЗЗО, в размер на три на сто от събраните приходи от здравноосигурителни вноски и трансферите за здравноосигурителни вноски от други бюджети. Със средствата от резерва се плащат разходи в случай на значителни отклонения от равномерното разходване на средствата за здравноосигурителни плащания. Надзорният съвет на НЗОК взема решения за разпределяне за тези плащания.

Какво задължително трябва да покрива бюджетът?

В рамките на календарната година средствата, заложени в бюджета на НЗОК, осигуряват заплащането по сключените договори на всички договорни партньори на касата.

Проектът на Закон за бюджета предвижда публичните средства да бъдат изразходвани законосъобразно, прозрачно и ефективно, като чрез нормативната уредба са създадени необходимите предпоставки и контролни механизми, за да се гарантира предвидимост и стабилност на системата на здравеопазване в страната.

Основната цел на НЗОК, заложена в законопроекта, е осигуряването на достъпна, качествена и своевременна медицинска и дентална помощ на здравноосигурените лица и равнопоставен достъп на лечебните заведения, отговарящи на условията за сключване на договори с НЗОК, за възможността да предоставят качествени медицински и дентални дейности, професионално и на високо ниво.

Факти в цифри

За последните 5 г. се наблюдава ръст на средствата при всички здравноосигурителни плащания:

  • в извънболнична медицинска помощ – ръст от 1  006  655,6 хил. лв., или 167% в това число за:

- първична извънболнична медицинска помощ – ръст 403  577,6 хил. лв., или 165%;

- специализирана извънболнична медицинска помощ – ръст от 393  518,6 хил. лв., или 149%;

- медико-диагностична дейност – ръст от 209  559,4 хил. лв., или 222%.

  • в дентална помощ – ръст от 236  666,2 хил. лв., или 132% ,
  • при лекарствени продукти – ръст от 1  124  731,1 хил. лв., или 90% ,
  • медицински изделия в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на медицинските услуги - ръст от 97  342,1 хил. лв., или 90%,
  • в болнична медицинска помощ – ръст от 1  907  997 хил. лв., или 85% ,
  • други здравноосигурителни плащания, в т.ч. за медицинска помощ, оказана по правилата за координация на системите за социална сигурност – ръст от 46  510,1 хил. лв., или 66%,
  • при помощни средства, приспособления и медицински изделия за хората с увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, заплащани с трансфер от МЗ – ръст от 17  000 хил. лв., или 45%.

Според статистиката

На база Позитивен лекарствен списък НЗОК заплаща:

  • 2087 лекарства за домашно лечение;
  • 4 428 онкологични лекарства
  • 4 45  419 лица са получили помощни средства през 2025 г.

Медицинските изделия, които НЗОК заплаща в извънболничната помощ, са:

  • Медицински изделия за измерване на кръвна захар;
  • Изделия за стоми: изделия за илео- и коло стоми;
  • Незалепващи превръзки за пациенти с булозна епидермолиза;
  • Meдицински изделия за кислородотерапия;
  • Приспособления за отделяне на урина;
  • Изделия за лечение на среднотежки и тежки хронични и усложнени рани.

НЗОК заплаща частично в болничната медицинска помощ:

  • Сърдечна клапна протеза, съдова протеза за гръдна аорта, стент;
  • Протеза за тазобедрена става и протеза за колянна става;
  • Кохлеарна имплантна система;
  • Постоянен кардиостимулатор - съвместими с ЯМР;
  • Комплект с електрод за временна кардиостимулация, електроди за кардиостимулация - съвместими с ЯМР;
  • Мозъчна ликводренираща клапна система;
  • Ресинхронизираща система за стимулация и/или кардиовертер-дефибрилатор - съвместими с ЯМР;
  • Транскатетърни клапни протези;
  • Медицински изделия за неврохирургично лечение на мозъчносъдови заболявания медицински изделия за спинална хирургия;
  • Постоянен венозен порт;
  • Система за артропластика на раменна става и на лакътна става;
  • Електрофизиология;
  • Изделия за фиксиращи процедури;
  • Медицински изделия при оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност.

Аз съм Стоян Дойчев.

Знаете ли как работи здравноосигурителната система?

Къде отиват нашите здравни вноски?

Как се формира бюджетът на НЗОК?  

Какъв е процесът на създаването му и какви са перата?

Знаете ли какъв обем от работа стои зад разпределението на парите ни за здраве?

Отговорите на всички тези въпроси ще откриете на сайта на институцията и в "НЗОК за теб".

Последвай здравето!

