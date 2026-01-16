Как НЗОК плаща, за да получаваме качествена и достъпна здравна помощ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За 5 години има огромен ръст на средствата при всички плащания - 90 на сто нагоре за болничната и 167 процента в извънболничната медицинска помощ

НЗОК заплаща средствата за здраве на всеки здравноосигурен както в извънболничната, така и в болничната помощ за лекарства, медицински изделия и помощни средства.

Какво представлява бюджетът на НЗОК?

Бюджетът на НЗОК е основен финансов план за набиране и разходване на паричните средства на задължителното здравно осигуряване и е отделен от държавния бюджет.

Приходната му част се формира от:

здравноосигурителни вноски - от работодатели и лични вноски, лични вноски на самоосигуряващите се и вноски за други категории осигурени лица;

трансфери за здравно осигуряване - от Министерството на финансите за здравните вноски на всички лица, осигурявани за сметка на държавния бюджет;

неданъчни приходи - приходи и доходи от собственост, глоби, санкции и наказателни лихви и други приходи;

трансфери от Министерството на здравеопазването (МЗ) за лекарства, ваксини и дейности по прилагането им по национални програми; дейности за здравно неосигурени лица; лечение в чужбина; помощни средства, приспособления и медицински изделия за хората с увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и др.

Разходната част съдържа направленията, по които се разходват средствата на НЗОК:

здравноосигурителни плащания;

медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги;

болнична медицинска помощ;

плащания от трансфери от МЗ за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им; дейности за здравнонеосигурени лица; суми по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО - за покриване на разликата между сумите на потребителската такса и определени от МС по-ниски суми за пенсионери; дейности във връзка с лечение на лица до 18 г. по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от ЗЗ и на лица над 18 г. по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от ЗЗ във връзка с лечението им в страната или в чужбина; помощни средства, приспособления и медицински изделия за хората с увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Разходи за персонал – за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения.

Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи – сумата се определя съгласно чл. 26 от ЗЗО, в размер на три на сто от събраните приходи от здравноосигурителни вноски и трансферите за здравноосигурителни вноски от други бюджети. Със средствата от резерва се плащат разходи в случай на значителни отклонения от равномерното разходване на средствата за здравноосигурителни плащания. Надзорният съвет на НЗОК взема решения за разпределяне за тези плащания.

Какво задължително трябва да покрива бюджетът?

В рамките на календарната година средствата, заложени в бюджета на НЗОК, осигуряват заплащането по сключените договори на всички договорни партньори на касата.

Проектът на Закон за бюджета предвижда публичните средства да бъдат изразходвани законосъобразно, прозрачно и ефективно, като чрез нормативната уредба са създадени необходимите предпоставки и контролни механизми, за да се гарантира предвидимост и стабилност на системата на здравеопазване в страната.

Основната цел на НЗОК, заложена в законопроекта, е осигуряването на достъпна, качествена и своевременна медицинска и дентална помощ на здравноосигурените лица и равнопоставен достъп на лечебните заведения, отговарящи на условията за сключване на договори с НЗОК, за възможността да предоставят качествени медицински и дентални дейности, професионално и на високо ниво.

Факти в цифри

За последните 5 г. се наблюдава ръст на средствата при всички здравноосигурителни плащания:

в извънболнична медицинска помощ – ръст от 1 006 655,6 хил. лв., или 167% в това число за:

- първична извънболнична медицинска помощ – ръст 403 577,6 хил. лв., или 165%;

- специализирана извънболнична медицинска помощ – ръст от 393 518,6 хил. лв., или 149%;

- медико-диагностична дейност – ръст от 209 559,4 хил. лв., или 222%.

в дентална помощ – ръст от 236 666,2 хил. лв., или 132% ,

при лекарствени продукти – ръст от 1 124 731,1 хил. лв., или 90% ,

медицински изделия в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на медицинските услуги - ръст от 97 342,1 хил. лв., или 90%,

в болнична медицинска помощ – ръст от 1 907 997 хил. лв., или 85% ,

други здравноосигурителни плащания, в т.ч. за медицинска помощ, оказана по правилата за координация на системите за социална сигурност – ръст от 46 510,1 хил. лв., или 66%,

при помощни средства, приспособления и медицински изделия за хората с увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, заплащани с трансфер от МЗ – ръст от 17 000 хил. лв., или 45%.

Според статистиката

На база Позитивен лекарствен списък НЗОК заплаща:

2087 лекарства за домашно лечение;

4 428 онкологични лекарства

4 45 419 лица са получили помощни средства през 2025 г.

Медицинските изделия, които НЗОК заплаща в извънболничната помощ, са:

Медицински изделия за измерване на кръвна захар;

Изделия за стоми: изделия за илео- и коло стоми;

Незалепващи превръзки за пациенти с булозна епидермолиза;

Meдицински изделия за кислородотерапия;

Приспособления за отделяне на урина;

Изделия за лечение на среднотежки и тежки хронични и усложнени рани.

НЗОК заплаща частично в болничната медицинска помощ:

Сърдечна клапна протеза, съдова протеза за гръдна аорта, стент;

Протеза за тазобедрена става и протеза за колянна става;

Кохлеарна имплантна система;

Постоянен кардиостимулатор - съвместими с ЯМР;

Комплект с електрод за временна кардиостимулация, електроди за кардиостимулация - съвместими с ЯМР;

Мозъчна ликводренираща клапна система;

Ресинхронизираща система за стимулация и/или кардиовертер-дефибрилатор - съвместими с ЯМР;

Транскатетърни клапни протези;

Медицински изделия за неврохирургично лечение на мозъчносъдови заболявания медицински изделия за спинална хирургия;

Постоянен венозен порт;

Система за артропластика на раменна става и на лакътна става;

Електрофизиология;

Изделия за фиксиращи процедури;

Медицински изделия при оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност.

Аз съм Стоян Дойчев.

Знаете ли как работи здравноосигурителната система?

Къде отиват нашите здравни вноски?

Как се формира бюджетът на НЗОК?

Какъв е процесът на създаването му и какви са перата?

Знаете ли какъв обем от работа стои зад разпределението на парите ни за здраве?

Отговорите на всички тези въпроси ще откриете на сайта на институцията и в "НЗОК за теб".

Последвай здравето!