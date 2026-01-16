Жена с мустаци и набола брада? Може да е диабет или проблем с яйчниците

В репродуктивна възраст 5 до 10% от нежния пол страдат от хирзутизъм, при преждевременен пубертет се появява и при децата

За много жени бръсненето и епилацията са част от рутината. Какво се случва обаче, когато се появи окосмяване на места, типични за мъжкия пол? Тогава може да говорим за състояние, което в медицината носи името хирзутизъм. То може да засегне следните региони: брада, област над горната устна, гърди, корем, гръб, седалище, мишници и бедра.

При жените това състояние е често. В репродуктивна възраст между 5 и 10 процента от тях страдат от него. Интересен е фактът, че хирзутизмът може да се наблюдава и при мъжете, но при тях е трудно да се различи от нормалното окосмяване. В редки случаи е възможно да се появи и при децата – често признак за преждевременен пубертет или по-рядко за сериозно заболяване.

Кои фактори играят роля?

Расовите и етнически особености са от значение за развитието на прекомерното окосмяване. Така например жени от Средиземноморието, Близкия изток и Южна Азия са по-предразположени.

Фамилната обремененост също е важна. Типичен пример е т. нар. вродена надбъбречна хиперплазия, която е генетично заболяване, протичащо с хирзутизъм. Има и други състояния, които не се считат за генетични, но притежават такъв компонент. Това са синдромът на поликистозните яйчници, както и хирзутизъм, който е без изяснена причина.

Друг фактор е мастната тъкан. В колкото по-големи количества е тя, толкова повече тестостерон се образува. Той играе ключова роля за появата на хирзутизма, както ще бъде пояснено по-долу.

Как сe появява прекомерното окосмяване?

Важно е да разберем разликата между терминалните и велус космите. Последните са фини, меки и светли, докато терминалните са дебели, твърди и по-тъмни. Част от космите са терминални още от най-ранна възраст – тези на веждите, миглите и косата. В други части на тялото велус космите могат да се превърнат в терминални под въздействие на мъжките полови хормони или т.нар. андрогени. Типичен техен представител е тестостеронът.

Физиологично преходът от велус към терминални косми става с идването на пубертета. При момичетата това се случва в подмишниците и около гениталиите. Ако терминални косми се появят в по-значителни количества другаде по тялото, тогава може да говорим за хирзутизъм.

Има няколко фактора, които определят степента на преобразуване от велус към терминалните косми. Основните са:

- Концентрацията и продължителността на действие на андрогените

- Чувствителността на космените фоликули към мъжките полови хормони.

Да вземем за пример две жени, които имат нормални нива на тестостерон. Едната обаче страда от хирзутизъм, а другата – не. В този случай обяснението е, че космените фоликули на първата жена са по-чувствителни към андрогените в сравнение с тези на втората.

Можем ли да направим оценка на хирзутизма?

През 1961 г. двама британски лекари създават система за оценяване на хирзутизма. Нарича се скалата на Фериман-Галуей. Тя включва 9 региона от тялото на жената, за всеки от тях се поставя оценка между 0 и 4, като 4 е най-високата степен на окосмяване. Оценката за цялото тяло съответно може да варира от 0 до 36, като обикновено стойности от 8 или повече означават хирзутизъм. Трябва да се има предвид, че и етносът има значение при използването на тази скала.

Кои са причините за прекаленото окосмяване?

В много случаи произходът на това състояние остава неясен. Познати причини са:

Синдром на поликистозните яйчници

Тумори на яйчниците

Тумор на надбъбреците

Затлъстяване

Диабет тип 2

Синдром на Кушинг

Вродена надбъбречна хиперплазия

Акромегалия

Хипотиреоидизъм

Хиперпролактинемия (високо ниво на хормона пролактин в кръвта)

Периодът след менопауза

Медикаменти като тестостерон, анаболни препарати, кортикостероиди, миноксидил и други.

Възрастта, при която се явява хирзутизмът за първи път, варира. Много често започва още през юношеството заради две конкретни състояния – хирзутизъм без изяснена причина и синдром на поликистозните яйчници. От последното заболяване страдат между 75 и 80 процента от жените с прекомерно окосмяване. То може да е съпроводено още с менструални смущения, затлъстяване, диабет и други.

Прекаленото окосмяване може да предизвика и психологически ефекти – стрес, тревожност, дори депресия.

Има ли болести, които наподобяват хирзутизма?

Съществуват две други състояния, които трябва да се имат предвид при прекомерно окосмяване. Едното от тях се нарича вирилизъм. При него мъжките полови хормони са увеличени и освен хирзутизъм има и други симптоми като загрубяване на гласа, увеличаване на мускулната маса, нарушения в менструацията и други.

Другото болестно състояние се нарича хипертрихоза. При него може да има увеличено окосмяване във всички области на тялото, включително чело, нос, скули и т.н.

Как да се справим с това състояние?

Ако имате съмнение за хирзутизъм, е добре да посетите ендокринолог, който да диагностицира причината. Постарайте се да не премахвате окосмените зони поне няколко дни преди първия преглед, за да може специалистът да направи по-точна оценка на състоянието ви.

Вашият ендокринолог ще назначи терапия, която цели да лекува първичното заболяване, освен ако причината за хирзутизма остане неизяснена. Освен това той може да ви изпише и лекарства за лечение на самото окосмяване. Към последните спадат оралните контрацептиви (противозачатъчни хапчета) и антиандрогените.

Поради особеностите на растежа на космите лечението с медикаменти отнема дълго време. Първите положителни резултати могат да се очакват най-рано след около шест месеца.

Мерките, които вие може да вземете за елиминиране на този козметичен проблем, са: отслабване, ако имате наднормено тегло или затлъстяване, механично отстраняване на космите чрез пинсета, бръснене, епилация и други, електролиза и лазерна епилация.