Грипна епидемия в област Добрич от понеделник

В област Добрич обявяват грипна епидемия от понеделник Учениците ще преминат към онлайн обучение, а контролът в болниците се затяга, съобщи Нова тв.

Област Варна влезе в епидемия в сряда. За периода от 14 януари до 20 януари на територията на областта се въвеждат ограничения - учениците ще учат онлайн, спират се свижданията в болници и старчески домове. Решението бе взето заради рязкото увеличение на заболели през последната седмица - 763 регистрирани случая в докладващите лекарски практики. Общата регистрирана в областта заболяемост е 239, 38 на 10 000 души население.

В Бургас броят на заболелите е преминал прага от 170 на 100 000 души, което поставя региона в пряка опасност от разрастване на заразата до епидемия. Според лекарите обаче все още има време да се предприемат адекватни мерки, за да се избегне обявяването на грипна епидемия.

През последните седмици се наблюдава високо разпространение на грип тип А/H3N2 в редица държави от Европейския съюз. Увеличава се броят на доказаните случаи и в България, поради което е необходимо да се засили вниманието през следващите седмици върху надзора на грип и ОРЗ.

Заболяването протича с рязко повишаване на температурата и сравнително по-дълъг период на възстановяване. Най-силно са засегнати хората във възрастовите групи между 15 и 29, както и 30 до 65 години.