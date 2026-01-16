Ангел Кунчев: През новата седмица още области ще обявят грипна епидемия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Вероятно през новата седмица още области ще обявят грипна епидемия", заяви главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в предаването "Денят започва" по БНТ.

Той добави, че област Силистра е изключително близо до грипна епидемия и допълни, че пикът на грипа ще бъде в края на януари.

"Надявам се, че догодина ще има по-големи количества", отговори Кунчев на въпрос за недостига на ваксини за деца.

"Противовирусни медикаменти трябва да се приемат около седмица преди среща с болен или, когато се усетят симптоми на грип", заяви експертът и допълни, че само противовирусните препарати имат реален ефект, но не действат като ваксини.

На въпрос колко време действат ваксините, инспекторът отговори около година и добави, че е важно да се покрие критичния период от декември до март.

"Когато е студено и хората общуват по-малко, грипът не се разпространява толкова силно", коментира Кунчев.

Той добави, че затоплянето на времето кара хората да се срещат по-често, съответно и да си предават грипа по-лесно.

"Има няколко десетки случаи на чикунгуня в Европа", разказа доцентът и допълни, че всяко ухапване от членестоного носи своите рискове.

"Ако хванем навреме болните, няма риск от разпространение", каза той и добави, че симптомите са треска, болки в ставите и обрив.