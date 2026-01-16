ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Костадинов поиска АПС веднага да върнат мандата

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22101241 www.24chasa.bg

Ангел Кунчев: През новата седмица още области ще обявят грипна епидемия

3992
Ангел Кунчев КАДЪР: БНТ

"Вероятно през новата седмица още области ще обявят грипна епидемия", заяви главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в предаването "Денят започва" по БНТ. 

Той добави, че област Силистра е изключително близо до грипна епидемия и допълни, че пикът на грипа ще бъде в края на януари. 

"Надявам се, че догодина ще има по-големи количества", отговори Кунчев на въпрос за недостига на ваксини за деца.

"Противовирусни медикаменти трябва да се приемат около седмица преди среща с болен или, когато се усетят симптоми на грип", заяви експертът и допълни, че само противовирусните препарати имат реален ефект, но не действат като ваксини. 

На въпрос колко време действат ваксините, инспекторът отговори около година и добави, че е важно да се покрие критичния период от декември до март. 

"Когато е студено и хората общуват по-малко, грипът не се разпространява толкова силно", коментира Кунчев.

Той добави, че затоплянето на времето кара хората да се срещат по-често, съответно и да си предават грипа по-лесно. 

"Има няколко десетки случаи на чикунгуня в Европа", разказа доцентът и допълни, че всяко ухапване от членестоного носи своите рискове. 

"Ако хванем навреме болните, няма риск от разпространение", каза той и добави, че симптомите са треска, болки в ставите и обрив.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Още здравни новини вижте тук
Ангел Кунчев КАДЪР: БНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание