По повод Dry January д-р Николай Милушев обяснява как пауза от един месец е достатъчна, за да видим голям ефект върху здравето си

Д-р Николай Милушев е специалист уролог с клинични интереси в сферата на андрологията и консервативното и оперативно лечение на заболяванията на мъжката полова система и мъжкия стерилитет и уродинамиката. Завършва висшето си образование в Медицинския университет в София и има придобита специалност „Урология“. От 2013 г. работи в УМБАЛ „Аджибадем Сити Клиник“ София.

Януари е месецът, в който си даваме шанс за рестарт и се замисляме как се отнасяме към самите нас. Новата година идва с желанието да поставим здравословни граници, да се разделим с някои вредни навици от миналото и да изградим по-осъзнато ежедневие. А какво ще кажете първата стъпка в тази посока да бъде… ежедневие без алкохол?

Dry January е световна инициатива, която ни предизвиква да се въздържаме от алкохол през първия месец на годината. Започнала във Великобритания, идеята бързо набира популярност в цял свят като лесен и достъпен начин да дадем почивка на организма си – без крайности, забрани и чувство за лишение. За ползите от този за мнозина „експеримент“, а за други начин на живот, разказва д-р Николай Милушев – уролог с дългогодишна практика.

Какво се случва с тялото ни, когато спрем алкохола?

„Много хора подценяват ефекта на алкохола върху ежедневното си състояние, защото са свикнали да го възприемат като нещо нормално – чаша вино вечер или напитка в социална среда“, обръща внимание д-р Милушев. „Истината е, че дори умерената консумация влияе върху съня, хидратацията и нивата на енергия.“

По думите му един от първите положителни ефекти на Dry January е подобреният сън. Той посочва, че алкохолът може да ни помогне да заспим по-бързо, но влошава дълбоките фази на съня. Затова, когато изчистим организма си от него, сънят става по-качествен, а събуждането – по-лесно.

Друг важен аспект е дехидратацията. Алкохолът има диуретичен ефект и води до загуба на течности - и съответно на ценни минерали. „Резултатът често е умора, главоболие, затруднена концентрация и усещане за „мозъчна мъгла“, допълва специалистът. Казва още, че много хора приемат тези симптоми за част от нормалното си ежедневие, без да търсят причината за тези неразположения.

Повече енергия, по-добра концентрация, по-леко тяло

Спирането на алкохола дори за кратък период позволява на организма да се възстанови сравнително бързо. „Черният дроб и бъбреците работят постоянно, но когато премахнем алкохола и увеличим приема на течности, ние реално улесняваме естествените процеси на пречистване в тялото“, казва д-р Милушев.

Много хора забелязват и по-лесен контрол върху теглото. „Алкохолът е източник на „празни калории“, но и влияе върху апетита и метаболизма. Когато го изключим, често намалява и желанието за тежки и късни хранения.“

Как Dry January става по-лесен

Според д-р Милушев успехът на Dry January не е в строгите правила, а в малките, осъзнати избори, които правим. Не е нужно да променяме социалния си живот – достатъчно е да сменим съдържанието на чашата. Много често навикът е по-силен от реалното желание за алкохол. Той съветва също така да се храним редовно, тъй като гладът усилва желанието за алкохол, да пием вода преди и по време на социални събития. Водата може да бъде минерална, за да помогнем на организма да възстанови необходимите микроелементи, както и газирана, за да добавим привлекателни опции. Можем да й добавим лимон или чай. „В много случаи това е напълно достатъчно, за да се почувстваме комфортно и включени в социалната среда“, допълва той.

Хидратацията – ключов фактор за възстановяване

По време на Dry January водата играе централна роля. „Алкохолът води до загуба не само на течности, но и на важни минерали. Затова хидратацията е основата на възстановяването“, обяснява д-р Милушев.

Минерали като натрий, калций и калий са важни за нервната система, мускулите и съня. „Когато тялото е добре хидратирано и минералният баланс е възстановен, усещаме повече стабилна енергия, по-добра концентрация и по-малко чувство на тежест и подуване.“ DEVIN Изворна, например, е подходяща за цялото семейство, има ясен географски произход и се добива от естествен източник, недокоснат от човешка ръка. DEVIN Минерална пък помага да заредите тялото си с електролити и да възстановите алкално-киселинното равновесие в организма.

Повече от месец без алкохол

Dry January не е само месец без алкохол – той е възможност да разберем как реагира тялото ни, когато му дадем малко повече грижа. „Един месец е напълно достатъчен, за да усетим реална разлика“, казва д-р Милушев. „А най-хубавото е, че всеки сам решава какво да запази като навик и след това.“ Движението на трезвениците по целия свят става все по-голямо, макар и все още да не е толкова популярно на Балканите.

Понякога най-добрият старт на годината не е в радикалните промени, а в една добре премерена пауза.