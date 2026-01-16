Здравният министър създаде работна група за болничната храна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на здравеопазването в оставка доц. д-р Силви Кирилов създаде работна група, която трябва да разработи и предложи нормативен акт за регламентиране на изискванията към организираното хранене в лечебните заведения, съобщават от пресцентърът на министерството.

Целта е въвеждането на минимални изисквания за вида и качеството на болничната храна, както и на основни организационни практики, свързани с храненето на пациентите.

В работната група са включени експерти от Министерството на здравеопазването, Националния център по обществено здраве и анализи, специалисти по хранене и диететика. В заповедта е посочено, че председателят на работната група може да привлича и други експерти.

Срокът за изготвяне на предложение за нормативен акт е до края на месец април 2026 г.